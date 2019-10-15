殲-20列「王牌部隊」 防務涵東海台灣

在10月1日建國70周年閱兵中，殲-20五機編隊飛越天安門，引起關注。觀察者網報道，中國空軍官方微博13日發布消息，殲-20戰機列陣空軍「王牌部隊」。這支部隊曾經擊落擊傷敵機59架，冒起了王海、孫生祿兩位空軍一級戰鬥英雄。空軍實戰化訓練比武中，他們有10人次奪得「金頭盔」、6人次奪得「金飛鏢」。空軍「王牌部隊」有了殲-20，將會更好地擔負起維護國家主權、安全和領土完整的神聖使命。

官方微博還發布一張編號「62001」的殲-20照片。該照片曾在今年7月24日由中國空軍公布過，當時指該架殲-20的曝光，標志着中國空軍航空兵作戰部隊已經正式踏入五代機時代。

殲-20早在2018年就開始列裝空軍作戰部隊，但在過去兩年，殲-20僅列裝空軍的先行試訓單位，作為「橙軍」鍛煉空軍各個單位。過往殲-20在測試或試訓時，編號均以「78」開頭，包括78271、78272、782723等。而62001的出現，代表五代機已經擺脫「試驗」的角色，走上一線部隊執勤。

根據公開資料，「空軍發布」所說的王牌部隊，實際上是解放軍東部戰區空軍駐安徽蕪湖的「王海大隊」，該部隊是解放軍第一個整建制換裝四代機的單位，被稱為維護國家統一、領土完整，國家利益不受侵犯的拳頭部隊。蕪湖基地作為中國空軍準前線基地，防務範圍覆蓋東海、台海方向釣魚島、台灣島空域。殲-20進行執勤將大幅提升空軍在該方向上的應對威脅能力。

參閱兵官兵英模順利返回

另據《解放軍報》報道，擔負閱兵運輸投送任務的中部戰區某投送調度中心表示，截至10月13日，參加慶祝建國70周年閱兵官兵、軍隊英模代表全部順利返回，參閱裝備全部回撤。