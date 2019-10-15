盧躍剛為《冰點》副主編 抨擊時弊成名

與自由派緊密聯繫 為撰作供便利

除了在媒體工作，盧躍剛也是今年已被取締的中國著名自由派智庫天則經濟研究所的創始人之一，盧常年擔任該智庫理事。因為與內地自由派、改革派的緊密聯繫，也為盧躍剛寫作《趙紫陽傳》提供了便利。

1989年，趙紫陽因「六四」下台，遭軟禁時間長達15年，直到2005年1月間因病過世。在這15年的軟禁生涯中，趙紫陽利用各種管道留下紀錄，目前已有《趙紫陽軟禁中的談話》，該書由趙紫陽的同鄉摯友宗鳳鳴記述整理，記述了從1991年7月到2004年10月趙紫陽對各種事件的回憶及看法；還有《國家的囚徒：趙紫陽的祕密錄音》，該書以趙紫陽口述的方式，透過秘密錄音傳出，主要是趙紫陽對八九六四以及改革開放等問題的回憶與反思。

在《趙紫陽傳》出版前，也有香港版的《趙紫陽文集》問世，但仍缺一本對趙紫陽的一生進行全景觀察與描述。盧躍剛的《趙紫陽傳》填補了空缺。