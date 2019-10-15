趙紫陽新傳記 錄「平反六四」夙願 十五大前寄信統治層 失放風自由

六四事件後 仍有專機專車禮遇

趙紫陽1989年因「六四」下野，遭軟禁時間長達15年，直到2005年1月17日因病逝世，至今「趙紫陽」仍是內地官方禁忌。但在民間，「趙紫陽」則是改革派的一面旗幟，指引內地經濟發展、政治體制改革的方向。趙紫陽1980年從地方到中央，此前，他的地方經歷最為人所稱道者是兩次入主廣東，對此，已有傅高義（Ezra Vogel）、沈大偉（David Shambaugh）為之作傳。

自1980年進入北京中央，趙紫陽從主管財經到副總理再到總理，並在擔任總理期間，主導鄧小平交下的政治體制改革任務。其後，時任中共總書記胡耀邦1987年下失勢，總書記一職由趙紫陽接替，在中共第13次全國代表大會的政治報告中，提出鄧小平拍板同意的政治體制改革內容。1987年，中共13大報告關於政治體制改革論述的光芒，至今閃耀。

中央社報道，內地知名記者盧躍剛將推出的《趙紫陽傳》，對趙紫陽生平有全景觀察與描述。該社獲得印刻出版授權，率先摘錄《趙紫陽傳》中的部分章節。書中披露，為六四事件下台後，趙紫陽戴著「支持動亂、分裂黨」兩頂帽子去各省「放風」，一家人有專機、專屬車廂，各省黨政一把手出面接風，也應視作鄧（小平）主導的江李體制對趙的禮遇，潛台詞是豐富的。經過監護、警衛人員的批准，趙可以在所到之處接見經過篩選的故交舊識，這些待遇維持到了1997年中共十五大。

寄楊尚昆萬里信遭扣起

十五大前，當局突然對趙採取了嚴厲的管制措施，取消了一年一度外地「放風」，而正常會客歷時時間比以往更長，起因是趙寫了封關於為「六四」平反的信。這封信是通過中辦秘書局遞交，發放範圍是十四大的七常委、前國家主席楊尚昆和前人大委員長萬里。增發了兩份給十五大特邀代表于光遠、李銳。楊尚昆、萬里的信被中辦扣起，趙通過另外的渠道送達。

曾以為會被「開除黨籍」

書中披露，無論從哪個角度看，給「六四」平反絕無可能。趙對此有判斷。所以，趙紫陽這封信與其說是寫給十五大的，不如說是選擇時機寫給自己，寫給歷史，正如趙對家裏人說，「是為了向歷史作個交代」。對當政者，是期待，也是忠告。希望平反六四的代價是，當局取消了趙會客和外出的待遇。禁令持續了兩年，到1999年才回到中央對趙紫陽管制和有限恢復「自由」的六條規定上來。對於這封信，趙紫陽還設想了因信而可能發生的最壞結果，就是「開除黨籍」。但是，中共高層並未開除趙的黨籍，依據六條規定，趙的黨組織關係仍在中辦，在原支部過組織生活。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676