雲南18歲女大學生溺斃 警稱自殺不立案 母揭曾遭非禮

紅星新聞報道，昆明理工大學大二女學生李心草的母親陳美蓮在9月9日凌晨3點，接到昆明市盤龍區鼓樓派出所電話，稱李心草與另外三人相約一起跳江。陳美蓮急趕往派出所後，被告知女兒屬「醉酒自殺」。陳美蓮回憶說，而就在事發當天上午，女兒還專門打電話來，稱要回家與母親一起過國慶。事發後曾在女兒手機中看到確實買好了回程車票。「如果她打算自殺，為什麼還會買好車票回家呢？」

陳美蓮為此去女兒生前就讀的學校走訪，並將一段在派出所查看時偷拍、事發當天酒吧內關於女兒的閉路電視短片在微博發放。短片顯示，李心草與閨密任×分別與兩名男子坐在一起，短片中李心草仰臥在座椅上，一名男子壓伏在李心草身上，疑似做出親昵舉動，坐在對面的任×與另一名男子對此沒有任何反應。隨後男子起身，李心草也坐了起來，但身體搖晃不穩，疑似醉酒狀態。那名壓伏在李心草身上的男子，忽然左手抬起李心草的臉，右手狠摑李心草兩次，另外兩人對此行為沒有阻止。

陳美蓮從警方處得知，短片中另外兩名男子是女兒閨密任×的朋友，其中一人為雲南開放大學學生。李心草是在閨密任×邀約下，與這兩名男子聚會。

輿論批警失職「觸目驚心」

在短片傳出後，昆明市盤龍公安分局前日發布通報稱，發現網民在新浪微博反映關於李心草在盤龍區桃源街落水身亡的帖文後，高度重視，立即成立工作組對網民反映的情况開展核查，及時對外公布核查結果。

對於在李心草死亡1個月後，警方成立工作組開始核查，有內地輿論認為，已經公開的監控視頻及親屬的哭訴，讓更多網友無法寬容相關警務人員的不作為乃至胡作為。警方失職令人觸目驚心，到目前為止，找出證據將案情公之於眾的，都是靠被害人家屬「偷拍」和自行查訪。

警稱能否立案視「上面」如何定性

李心草母親就短片質問警方時，警員解釋「看視頻資料是跳躍著看的，沒有注意到這一細節。」家屬要求立案幾天後，又稱「能不能立案要看上面怎麼定性」的說辭。甚至有警察更表示，涉事打人男子曾威脅警務人員。