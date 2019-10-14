韓國瑜邀辯兩岸政策 蔡籲履市長責任

民進黨主席卓榮泰前日接受媒體聯訪，被問及民進黨策略是否如外界傳言「七分打韓、三分打柯」時說，現在最重要是保住台灣安全與主權，「十分保台、護國保台」，抗拒中國大陸霸權。

籲停口水戰 人民沒時間再等

中央社報道，黃曼昕昨日表示，請問民進黨是否能保證從現在開始不惡意黑韓，不用「奧步」(閩南語詞彙，意為不好的招數）攻擊任何對手，大家理性競爭，用最實際的政策讓民眾在明年1月11日作選擇。黃曼昕呼籲台灣總統蔡英文、民進黨，不要再隔空噴口水，這不是民眾想要的。她說，韓國瑜真心希望能進行一場兩岸政策大辯論，愈快愈好，因為人民沒有時間再等了，時間、地點都由民進黨選。

對於韓營戰帖，蔡英文連任辦公室表示，總統競選本來就有法定政見發表，屆時不只兩岸政策，所有該討論的議題都會清楚檢驗，絕對辯得到，大家就按時程來。辦公室另說，倒是韓國瑜作為高雄市長，現在是法定議會開議期間，韓國瑜的責任是上質詢台為自己的市政辯護，這才是最該做的辯論。