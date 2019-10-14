駐捷大使：友好合作是主旋律

新華社報道，張建敏在研究會上表示，中方願同捷克政府和社會各界一道，推動雙方在互相尊重、平等互利的基礎上持續深化各層級各領域務實合作。

決裂風波 捷官：烏雲屬短暫

因德拉克轉達了捷克總統澤曼對研討會的關心與重視。因德拉克說，中國、歐盟、捷克三者間的合作非常重要。目前，中捷在「一帶一路」和中國—中東歐國家領導人會晤「17+1」框架內的合作密切，雙邊貿易、旅遊、人文交流頻繁。觀察者網引述中國公共外交協會消息稱，因德拉克還說，即使兩國關係一時出現烏雲，也只是短暫的，烏雲定會散去。

捷克首都布拉格上周決定解除與北京的姊妹城市關係後，北京隨即解除與布拉格的友城關係並暫停一切官方往來。捷克總統澤曼日前在電視台訪問中透露，中方將會採取報復行動，包括中斷直航，以及切斷對捷克足球甲級聯賽上季冠軍布拉格斯拉維亞的投資，不過消息未獲證實。

捷克新聞社報道，澤曼上周四（10日）受訪表示，中方將會採取報復行動，包括終止中捷之間第5條直航航線的談判，原本4條直航航線則改飛克羅地亞。澤曼還稱，中方可能切斷對布拉格斯拉維亞的投資。