據尼泊爾《加德滿都郵報》（The Kathmandu Post）報道，中尼引渡條約是習近平訪尼期間的重要議程之一。根據去年尼泊爾總理奧利訪華期間與中國總理李克強共同發表的聲明，中尼同意就《刑事事項相互法律協助條約》和《引渡條約》草案談判，以加強在邊境地區的管理合作，打擊非法越境和跨國犯罪。

中尼昨簽署刑事司法協助條約，並在聯合聲明中表示對此滿意，希望早日締結引渡條約。聲明續稱，中尼同意進一步加強執法機構信息交流、能力建設和培訓合作；未來三年中方將為尼方每年培訓100名執法人員。

尼警稱拘22人防抗議

「美國之音」早前報道指，外界擔憂中尼間「引渡條約」與香港早前提出的《逃犯條例》修訂相似，將有利中國以從事反華活動等罪名，將流亡尼泊爾的藏人引渡回中國。

目前當地約有2萬名藏人。尼泊爾警方對「美國之音」表示，他們上周五以來逮捕了22人，防範在習近平訪問期間出現任何的抗議活動。