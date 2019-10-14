中尼簽20協議 跨境鐵路提上日程 同意刑事協助 習：在華搞分裂即粉身碎骨

【明報專訊】國家主席習近平昨結束對尼泊爾為期兩天的國事訪問返回北京。他在離開前，在尼泊爾首都加德滿都同尼泊爾總理奧利（K.P. Sharma Oli）會談，並簽署20項合作協議與諒解備忘錄，包括連接西藏與加德滿都的鐵路，以及同意刑事司法協助。習近平在會談強調，任何人企圖在中國任何地區搞分裂，結果只能是粉身碎骨。奧利表示，尼方堅決反對也決不允許任何勢力利用尼泊爾領土從事反華分裂活動。
習近平昨天再與總理奧利會談。其間，他讚賞尼方堅定奉行一個中國政策，在涉及中國核心利益問題上給予中方堅定支持。習近平強調，「任何人企圖在中國任何地區搞分裂，結果只能是粉身碎骨；任何支持分裂中國的外部勢力只能被中國人民視為癡心妄想！」
協議涉行政外交基建農業
奧利稱習近平到訪是兩國關係的「歷史時刻」，表示無論外部形勢發生什麼變化，尼方都不會改變對華友好政策，以及兩國關係友好發展的方向。尼方堅定支持中國維護主權和領土完整，堅定奉行一個中國原則，堅決反對也決不允許任何勢力利用尼泊爾領土從事反華分裂活動。
會談後，兩人出席了雙邊合作文本交換儀式，兩國簽署共20項協議與諒解備忘錄，涉及行政與外交事務、基礎設施建設、農業、工商業等領域的合作。當中包括關於中尼跨境鐵路項目的可行性研究備忘錄。
尼盼減依賴印度 跨境鐵路落成推遲
公開報道顯示，中尼早在2016年在「一帶一路」倡議框架下就建設跨境鐵路和尼泊爾境內鐵路進行交流，尼泊爾2018年加入「帶路」項目。奧利去年6月訪華，中尼更正式簽署興建跨境鐵路的諒解備忘錄，尼泊爾希望藉此減輕對印度的依賴。儘管早有規劃，專注環境報道的「中外對話」網站今年6月報道指出，該跨境鐵路項目進展緩慢，原因包括該地區複雜的地形地質環境、地震風險等對鐵路工程造成極大挑戰，建設資金來源未定，以及尼國民眾對債務陷阱的憂慮等。
《加德滿都郵報》4月援引一份中方報告報道，全長約540公里的日喀則至吉隆口岸段鐵路原本計劃在2020年完工，而現時中方將日期推後到2025年。吉隆至加德滿都段鐵路一旦上馬，將可能在9年內完成。
兩國發表聯合聲明，其中指出將加快落實兩國政府《關於在「一帶一路」倡議下開展合作的諒解備忘錄》，加強口岸、公路、鐵路、航空、通訊等聯繫，共同打造跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡；中方並將在鐵路、道路及隧道工程、內陸水道、航運技術等人才培訓，為尼方提供幫助。
聲明中還對簽署多項協議表示滿意，強調在其他多個領域擴大與加強合作。習近平邀請尼泊爾領導人在雙方方便的時候再次訪問中國。
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