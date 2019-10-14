中尼簽20協議 跨境鐵路提上日程 同意刑事協助 習：在華搞分裂即粉身碎骨

習近平昨天再與總理奧利會談。其間，他讚賞尼方堅定奉行一個中國政策，在涉及中國核心利益問題上給予中方堅定支持。習近平強調，「任何人企圖在中國任何地區搞分裂，結果只能是粉身碎骨；任何支持分裂中國的外部勢力只能被中國人民視為癡心妄想！」

協議涉行政外交基建農業

奧利稱習近平到訪是兩國關係的「歷史時刻」，表示無論外部形勢發生什麼變化，尼方都不會改變對華友好政策，以及兩國關係友好發展的方向。尼方堅定支持中國維護主權和領土完整，堅定奉行一個中國原則，堅決反對也決不允許任何勢力利用尼泊爾領土從事反華分裂活動。

會談後，兩人出席了雙邊合作文本交換儀式，兩國簽署共20項協議與諒解備忘錄，涉及行政與外交事務、基礎設施建設、農業、工商業等領域的合作。當中包括關於中尼跨境鐵路項目的可行性研究備忘錄。

尼盼減依賴印度 跨境鐵路落成推遲

公開報道顯示，中尼早在2016年在「一帶一路」倡議框架下就建設跨境鐵路和尼泊爾境內鐵路進行交流，尼泊爾2018年加入「帶路」項目。奧利去年6月訪華，中尼更正式簽署興建跨境鐵路的諒解備忘錄，尼泊爾希望藉此減輕對印度的依賴。儘管早有規劃，專注環境報道的「中外對話」網站今年6月報道指出，該跨境鐵路項目進展緩慢，原因包括該地區複雜的地形地質環境、地震風險等對鐵路工程造成極大挑戰，建設資金來源未定，以及尼國民眾對債務陷阱的憂慮等。

《加德滿都郵報》4月援引一份中方報告報道，全長約540公里的日喀則至吉隆口岸段鐵路原本計劃在2020年完工，而現時中方將日期推後到2025年。吉隆至加德滿都段鐵路一旦上馬，將可能在9年內完成。

兩國發表聯合聲明，其中指出將加快落實兩國政府《關於在「一帶一路」倡議下開展合作的諒解備忘錄》，加強口岸、公路、鐵路、航空、通訊等聯繫，共同打造跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡；中方並將在鐵路、道路及隧道工程、內陸水道、航運技術等人才培訓，為尼方提供幫助。

聲明中還對簽署多項協議表示滿意，強調在其他多個領域擴大與加強合作。習近平邀請尼泊爾領導人在雙方方便的時候再次訪問中國。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676