駐京周記：掃黑除惡回頭看 部署更嚴厲打擊

針對農村土地問題村官涉黑

今次會議召開，與雲南昆明孫小果案、湖南新晃「操場埋屍」案、黑龍江哈爾濱市呼蘭區14名涉黑「保護傘」案等取得突破性進展有關，意味在掃黑除惡「鬥爭」中存在着艱難性與緊迫性，急需打好基礎。而在農村土地問題上，如何防止涉黑人員利用政策撈金做大，將成為下階段掃黑除惡工作的重中之重。曾有相關人士向記者表示，涉黑涉惡勢力對基層政權的滲透和把持，直接損害百姓的利益和危害政權的穩定。在過去一年中，掃黑除惡工作均在摸索一套長效機制，使有關行動從此前的運動式嚴打執法向常態化防控轉變。但在現實中，仍有民眾因私利向涉黑勢力妥協。記者亦耳聞內地多省均有村官涉黑並盼在2020年大限前「大撈一筆」再金盆洗手。

本次西安會議上，針對村官涉黑作出部署，包括全面落實村支部、村委會換屆候選人縣級聯審機制，全面清理受過刑事處罰、存在「村霸」和涉黑涉惡等問題的村幹部等，有針對性地研究採取教育管理、心理疏導、技能培訓、就業指導、困難幫扶等政策措施，防止被黑惡勢力教唆、拉攏、利用。

中央政法委書記、全國掃黑除惡專項鬥爭領導小組組長郭聲琨也在今次會議上指出，目前黑惡勢力隱藏愈來愈深，與「保護傘」勾聯愈來愈隱蔽，犯罪手法更具狡詐性，深挖徹查的難度增加。要求再深挖一批蟄伏之徒；再突破一批難啃之案；組織百日追逃再捕一批要嫌。對影響巨大的涉黑要案，必要時全國掃黑辦要掛牌督辦，派出聯合工作組一查到底。

明報記者 鄭海龍