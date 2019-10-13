布拉格北京決裂 捷：中國擬報復

總統料或中斷直航 停捷甲冠軍投資

捷克新聞社報道，澤曼上周四（10日）受訪表示，中方將會採取報復行動，包括中止中捷之間第5條直航航線的談判，原本4條直航航線則改飛克羅地亞。目前海南航空、四川航空、東方航空都有直航布拉格的班機，每周共12班次。布拉格機場回應稱，航空公司沒有通知機場最近要調整相關航班。

澤曼還稱，中方可能切斷對布拉格斯拉維亞的投資。以親中立場聞名的澤曼強調，這是中國在捷克最成功的投資。布拉格斯拉維亞對此並無承認或否認，僅稱球隊正在專心準備比賽。

去年11月，北京開發商中赫集團成為布拉格斯拉維亞的大股東，球會主場亦更名為「中赫體育場」。布拉格斯拉維亞其後奪得上季捷克頂級聯賽冠軍，今季亦暫列榜首，還時隔12年再度殺入歐聯分祖賽，與巴塞隆拿、多蒙特、國際米蘭同處於「死亡之組」。

布拉格與北京2016年簽署姊妹城市協定，其中寫入「一中條款」。自稱「台灣迷」的賀瑞普（Zdenek Hrib）去年11月就任布拉格市長後，該市政府多次就刪除「一中條款」向中方交涉但未獲回應，而布拉格4個樂團的中國巡迴演出則遭取消。布拉格市政會議上周一（7日）決定解除友城協定，中國駐捷克大使館翌日批評此舉「背信棄義」，北京上周三（9日）亦宣布立即解除友城關係並暫停一切官方往來。