與莫迪非正式會晤 促管控邊界分歧 習近平倡中印全球合作

參觀古廟海灘散步 一對一晚餐

前日，莫迪陪同習近平參觀建於公元7至8世紀的馬哈巴利普拉姆古寺廟，並親自做講解，兩人邊走邊談，其後還一同觀看婆羅多舞等印度古典舞蹈表演，當晚習還與莫迪一對一共進晚餐。昨日，習近平與莫迪在金奈郊外小鎮瑪瑪拉普蘭（Mamallapuram）的海灘上散步，進行數小時僅帶翻譯的一對一會談，下午舉行兩國高官在場的非正式會晤。新華社形容，「兩國領導人在友好、輕鬆氣氛中就中印關係和共同關心的重大國際和地區問題坦誠、深入交換意見」。在中國外交術語中，這意味分歧較大，各說各話，沒有達成一致。

莫迪：願發展更緊密伙伴關係

習近平在會晤中提出多項建議，他說要正確看待兩國間的分歧，透過溝通逐步尋求理解，增進戰略互信。同時聚焦友好和合作，化解猜忌和疑慮，妥善處理分歧和敏感問題。「根據政治指導原則協定，尋求公平合理和雙方都能接受的邊界問題解決方案。慎重處理涉及彼此核心利益的問題。對一時解決不了的問題，要妥善加以管控。」另外，習還提到推動兩軍合作交流，以及要以設立高級別經貿對話機制為契機，加強兩國經濟發展戰略對接，探討建立製造業伙伴關係，歡迎印度藥企和信息技術企業赴華投資合作。

莫迪表示，要照顧彼此重大關切，有效管控和處理分歧，不讓分歧成為爭端，發展更為緊密的伙伴關係，開啟印中關係的新時代。印方願同中方一道推動盡早達成「區域全面經濟伙伴關係協定」展，開互聯互通合作。印方願同中方加強反恐合作。

《紐約時報》報道，中印現時急需解決的問題包括，印度8月收回克什米爾的自治權，引起聲稱擁有該地區部分領土的中國不滿；中方近日公開支持巴基斯坦，也激怒了印度人。印度對中國的貿易逆差達近600億美元（約4705億港元），中國的經濟規模已是印度的5倍，印度擔心淪為「中國的墨西哥」，即廉價勞動力供應國，而不是與中國實力相當的大國。

印媒：華擬採措施減兩國貿易逆差

綜合印度媒體報道，印度外交部次長高哈爾（Vijay Gokhale）在峰會後的媒體簡報中說，習近平告知，中國已準備採取具體措施減少貿易逆差。高哈爾表示，中印雙方同意建立貿易、投資和服務的新討論機制，將由財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）和中國一名副總理領導進行。至於克什米爾問題，則沒在峰會提出來討論。