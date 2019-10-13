拆局：對成果京含糊美高調 時殷弘：貿戰顯著降級

【明報專訊】就在美國政府及媒體高調唱好本輪磋商成果之時，中國官媒相較之下則顯得冷靜和含糊。新華社昨發表評論稱，本輪磋商朝着解決問題方向取得理性務實的進展，但後續許多問題依然充滿不確定性，「我們要始終保持足夠的耐心和戰略定力」。《人民日報》評論則再次強調取消全部加徵關稅，讓貿易戰真正停止。《經濟日報》旗下微信公眾號「陶然筆記」亦發文指，從這一輪磋商前後的各種情况來看，「有進展、但不必過於樂觀」，並提醒「打打談談、邊打邊談」仍可能成為常態。
未知雙方核心利益鬆動否
中國國務院參事、中國人民大學國際關係學院美國研究中心主任時殷弘對本報表示，本輪高級別磋商目前釋出的進展消息，顯示中美貿易戰經過幾度嚴重升級，終於迎來了一次顯著降級。然而雙方在貿易戰中的核心利益是否有所鬆動，目前還不得而知。進展中提及的知識產權保護與強迫技術轉讓部分，具體如何操作也值得關注。另外他也強調，上述信息均來源於美國政府及外媒，中方對於談判公布的消息仍非常模糊和謹慎。
有輿論認為中方在本輪談判中作出更多讓步，美方似在宣示第一階段勝利。對此，時殷弘認為言之過早，應更長遠來看。「這次不過是四五百億美元農產品，對中國來說根本沒有什麼，和特朗普要求的一年2000億也差之甚遠。」有消息指美國政府有意以中美貨幣匯率協議，作為中美貿易戰臨時協議一部分，彭博社分析指協議對人民幣實際影響料有限。時殷弘也提到，中國本就不可能接受人民幣繼續貶值，因此傳聞的這份貨幣協議「並不會很重要」。