貿談獲首階段成果 華增購500億農產品 美暫緩華貨加稅 特朗普：貿戰近結束

劉鶴轉交習致特朗普信

今次談判為期一天半，11日下午，劉鶴在結束與美國貿易談判代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steve Mnuchin）為首的美方代表團談判後，離開美國貿易代表辦公室（USTR）抵達白宮，與特朗普在橢圓形辦公室會面。劉鶴轉達習近平致特朗普的中、英文一式二份的信。信中寫道，近來中美經貿磋商釋放的善意受到國際歡迎，雙方要堅持協調、合作、穩定的基調，在互惠互利基礎上拓展合作，推動兩國關係沿着正確軌道向前發展。特朗普表示感謝，並請劉鶴轉達他對習近平的問候，又說很高興看到經貿磋商取得實質性成果，希望雙方及早確定第一階段協定文本。特朗普還提到美國歡迎中企投資，也歡迎中國留學生赴美留學。

新華社：知識產權匯率技術轉讓取進展

對於今次談判的成果，新華社發布消息稱，雙方在兩國元首重要共識指導下，就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論。雙方在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展。雙方討論了後續磋商安排，同意共同朝最終達成協議的方向努力。

下月習特簽協議 即開次階段談判

路透社報道，特朗普會面後在橢圓形辦公室宣布，中美經貿磋商已取得實質性的第一階段成果，雙方在知識產權、金融服務方面達成協議，中國兩年內加碼到每年購買價值約400億至500億美元的美國農產品。特朗普形容「貿易戰非常接近結束」，雙方將需要大約3至5周時間完成協議文本，並稱可能在下月於智利APEC期間，與中國國家主席習近平正式確認第一部分的協議。特朗普表示，第一階段協議簽署後，將馬上開始第二階段的談判，可能還會有第三階段。

梅努欽隨後宣布，美方同意暫緩原定周二（15日）起生效、針對2500億美元中國貨品加徵關稅（從現行25%提高至30%）的措施。他還提及美方未來會考慮取消8月時宣布將中國列為匯率操縱國的决定。不過，在場的萊特希澤提及，美方尚未擱置12月中旬針對1560億美元中國貨品加徵15%關稅的計劃。

彭博：未提華產業政策政府補貼

美國有線電視新聞網（CNN）記者昨在Twitter上透露，北京已正式邀請萊特希澤、梅努欽及美方團隊，在下月APEC峰會前到中國進行貿易談判。特朗普亦於昨晚在Twitter發文，稱與中國達成了有史以來為美國農民所做的「最偉大和最大的交易」，又開玩笑質疑農民是否有能力達成相應產量，最後還說「謝謝中國」。不過彭博社稱，中方同意加碼採購美國農產品的金額，其實在兩年前已有提出；報道引述亞洲社會政策研究院（Asia Society Policy Institute）副總裁柯特勒（Wendy Cutler）指出，特朗普宣布的協議內容，「看起來是輕薄短小的協議，而不是重要的協議，未來幾周談判人員寫成文字，可能還會弱化」，又稱這項口頭協議最令人詬病的一點，是缺少確保北京不會反悔的執行機制。美中之間一些最棘手的議題也避而不談，包括中國的產業政策和政府補貼。

中美宣布就貿易達成部分協議，道指上周五尾市一度突破27,000點，不過市場擔心後續談判問題，接近收市前收窄升幅。道指上升1.21%報26,816點，標普500指數上升1.09%報2970點，納指上升1.34%報8057點。恒指夜期亦造好上升0.75%，收報26,608點，比日間收市高水300點。由於市場已預期談判有成果，上周五恒指已先升600點。

明報記者

（中美角力）

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