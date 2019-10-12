世界客都 梅州首通高鐵

每日10班通深圳 最快毋須3小時

中新社報道，據中國鐵路廣州局集團消息，梅汕鐵路正線全長122.4公里，設計時速250公里。線路北起梅州市梅州西站，途經梅州、揭陽、潮州3市，在潮州市潮汕站與杭深鐵路接軌，全線設梅州西、佘江北、建橋、豐順東、揭陽、揭陽機場、潮汕7個車站。開通運營初期，梅汕鐵路每日開行44趟動車組列車，其中梅州往返廣州12趟，往返深圳10趟，往返潮汕站8趟，往返汕頭8趟，往返珠海、廈門及湖北宜昌各2趟。

梅汕鐵路是廣東省內繼廣珠城際、江湛鐵路之後第三條試行「電子車票」的線路，沿線7站均為試點車站。在梅汕鐵路開通運營首日，電子客票系統同步投用，乘車區間在7站範圍內的旅客，通過網站或手機購票後，毋須實體車票，可直接通過「刷手機」或「刷身分證」乘車。

按照規劃，梅州未來數年將成為廣東境內看齊廣州和深圳的鐵路大樞紐，連接梅汕、漳龍、佘汕、瑞梅和龍梅龍等鐵路新線。南方網引述暨南大學產業經濟研究院院長顧乃華稱，梅汕高鐵開通，有利粵東北地區借鑑珠三角建設方面的經驗，通過制度、規則對接，提升自身營商環境，以更快融入珠三角、粵港澳大灣區。