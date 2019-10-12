下班遇橫禍 幼師母女命喪車廂 無錫塌橋 超載貨車公司東主被捕

無錫市312國道的塌橋事故，新華社稱共有3輛私家車被壓，其中一輛停泊車輛無人，其餘兩車共載3人，已證實死亡。下塌橋面上共有5車，包括兩架貨車。救援指揮部稱，經初步分析，事故因車輛超載所致。澎湃新聞報道，被壓在黃色私家車裏的母女是身在蘇州的華先生的表姐和侄女，華先生說：「表姐今年剛到而立之年，是個對孩子充滿耐心的幼兒園老師，工作地點就在距離事發地不遠的一所外國語學校，侄女則剛剛讀幼兒園。」他表示，出事地段是表姐每天上下班的必經之路，「每天都在走」。

現場遺鋼卷 業者：超載是常事

目擊者張先生說，事發後貨車翻側，附近有數個鋼卷。無錫一名鋼鐵業人士指出，事發地點附近有一個鋼材市場，常有全國各地的車輛到此載貨。從事鋼材生意的陳先生指出，一個鋼卷重10幾噸至30噸，「貨車超載是常事，前些年有一輛車拉300噸的，現在超載管得嚴，但一輛車也都是拉150噸左右」。根據中國城市橋樑建設的行業標準《城市橋樑設計規範》，一級公路設計荷載允許最大車重為55噸。

公司3年涉6交通事故訴訟

事故現場昨天大致清理完畢。山東官媒「大眾網」稱，現場一輛翻側紅色貨車上寫有「無錫成功運輸有限公司」標識，標注限重為38.5噸，但事發實際載重未明。財新網稱當時的實際載重達170噸。無錫成功運輸公司最大股東劉建萍昨日被警方帶走，公司另一負責人李洋事發當晚亦已被警方帶走。界面新聞報道，無錫成功運輸公司2014年成立，從2017至2019年近3年間，至少涉及9宗訴訟，其中6宗均涉「交通事故」。該公司屬下貨車三度因交通違規被罰共66,200萬元人民幣，並一度拒絕履行。

建橋市長8年前落馬 涉受賄

內地媒體提出對事故許多疑問，包括出事高架橋由誰設計，超重車輛為何能在高架橋上暢行無阻。被指涉事的兩家上市公司蘇交科（300284）和中設集團（603018）昨日否認為事故高架橋設計者。另一與該路段設計施工有關的中設股份（002883）則未發布公告回應。財聯社報道，中設股份員工並未承認為設計者，但表示不希望事件「被引導為是誰設計的」。該員工又稱高架橋2005年建好，一直無出現問題；「不管是誰設計，這次事故與設計單位沒有責任上的關係」。

《每日經濟新聞》報道，該高架橋工程僅用22個月就完工，建造期間時任無錫市長毛小平除親自做拆遷動員工作，還出席通車禮。毛2011年被任命為無錫書記，但同年底即落馬，後被開除黨籍。江蘇省紀委通報，毛小平涉嫌嚴重違紀，受賄約57萬元人民幣，並與兩女子「通姦」。