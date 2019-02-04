NBA風波北京降溫 憂損利益毁形象

洛杉磯湖人對陣布魯克林籃網的NBA季前賽前日在上海舉行時，央視和騰訊體育雖取消直播，但上海賽現場依然爆滿。今兩隊深圳對決亦引人關注。《紐約時報》引述3名內地記者稱，官媒編輯告知記者避免強調NBA問題，以免話題過熱。有關爭論已從微博十大熱門榜單消失。《環球時報》總編胡錫進認為，問題會逐步降溫，「我也希望美國方面不要採取任何舉動讓它升級」。

第二場賽事今深圳上演

一名知情人士還稱，中方反應可能令知名運動員及其全球粉絲開始關注香港抗議活動，而他們或會同情示威者而非北京。另外這還可能增加國際社會抵制北京2022年冬奧會的風險。

法新社報道，NBA昨在一份聲明中稱，鑑於「複雜和沒有先例的」爭議，決定取消中國賽剩下所有傳媒活動。

此外，美國電競遊戲開發商暴雪（Blizzard），日前取消香港選手Blitzchung（聰哥）獎金及禁賽一年，因其在旗下遊戲《爐石戰記》的職業賽獲勝後說出反修例口號。事件引來玩家抵制，但想刪除帳號卻不成功，質疑遊戲商從中作梗，暴雪則稱屬技術問題。