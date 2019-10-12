與莫迪非正常會晤 習近平抵印受歡迎

新華社報道，習近平在金奈受到熱烈歡迎，民眾在機場表演婆羅多舞等具當地民族特色的節目，有人在習的車隊前往市區沿途揮舞中印國旗、手舉習和莫迪照片。習近平和莫迪去年在湖北武漢舉行首次非正式會晤，習說這可能是今後兩人常用的交往方式。中新社報道，有別於正式會晤，非正式會晤禮儀活動相對簡單，會談形式比較多樣，雙方可以暢所欲言，上次會晤在約24小時中兩人共進行6場活動，多數時候是僅有翻譯在場的一對一形式。

另外，習近平今明兩日訪尼，期間將與尼泊爾總統班達里、總理奧利、尼共聯合主席普拉昌達等會面，兩國還會簽署多項合作協議。

今訪尼泊爾 外界憂簽約引渡藏人

習昨在尼泊爾報章發表署名文章〈將跨越喜馬拉雅的友誼推向新高度〉，奧利表示，習此訪具歷史意義，雙方會就跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡建設達成合作意向。日前有美國傳媒報道，習到訪期間中尼可能簽署引渡條約，外界擔心中國據此以從事反華活動等罪名將流亡藏人引渡回國。尼泊爾2017年加入一帶一路，目前約有2萬藏人居於當地。