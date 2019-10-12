批蔡英文雙十演說 國台辦：製造仇視大陸氛圍

新華社報道，馬曉光表示，蔡英文的講話充斥對抗思維和敵對意識，企圖藉污衊攻擊「一國兩制」製造仇視大陸的氛圍，遏制台灣民眾希望發展經濟、改善民生、緩和兩岸關係的主流民意，謀取選舉利益。

指蔡充斥對抗思維與敵對意識

馬曉光指出，講話顛倒黑白，把所有中華兒女追求和平統一、反對「台獨」、維護兩岸關係和平發展的努力說成對台灣的所謂「威脅」，迎合西方反華勢力，把祖國大陸的發展進步和實現中華民族偉大復興進程說成對區域穩定和平的所謂「挑戰」，再次暴露民進黨當局製造兩岸對立衝突、破壞台海和平穩定、悖逆島內求安望治主流民意、與兩岸同胞共同利益和中華民族整體利益為敵的「台獨」本質。

針對馬曉光的新聞稿，中央社引述台灣行政院陸委會回應稱，對北京當局持續對台敵意作為、不思務實改善之道，及國台辦「非統即獨」的盲目批判、掩飾對台工作長期誤判的錯誤深感遺憾。陸委會指出，中共對外宣傳及歸責台灣的套路，只是藉台海議題轉移其內外部治理失能的焦點。陸委會又正告中共當局：

將代表國民黨參加明年大選的高雄市長韓國瑜，前日發布《兩岸政策白皮書》，強調反對「一國兩制」和「台獨」。台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲昨受訪稱：「國是中華民國，家是台灣，在現階段這是最大公約數。」