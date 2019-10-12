中美或達匯率及知識產權協議 特朗普白宮晤劉鶴 事前預告「好事發生」

首日磋商後，周五（11日）談判繼續進行。但至截稿，雙方都沒有透露談判的最新進展。據白宮消息，特朗普當日下午2時45分（本港時間周六凌晨2時45分）在白宮會見劉鶴，特朗普上次會見劉鶴是在今年4月4日第九輪會談時。會面前，特朗普在Twitter預告中美談判有好事發生，指氣氛較之前回暖，所有人都希望會有重大進展出現。他隨後再發文稱，與中國貿易談判的一大特點是，若達成協議，不必經歷漫長而複雜的國會批准程序，他可以代表國家簽署。另一邊廂，官媒《環球時報》總編輯胡錫進也在Twitter發文，認為貿易談判的情况似乎優於媒體預期，「讓我們看看討論將如何繼續進行。」

特朗普稱順利 北京：願取得積極進展

而周四（10日）的首日磋商中，劉鶴率代表團於上午9時許抵達美國貿易代表辦公室（USTR）大樓，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在門口迎接。大批傳媒一早已在門口守候。《紐約時報》報道，中午1時許，有人看到一輛黑色越野車從華盛頓一家名為Clyde's的餐廳送來幾個棕色大紙袋，裏面裝著午餐。代表團在磋商現場邊吃邊談。直到下午5時，劉鶴一行走出USTR辦公室，未有回應記者問題。特朗普當天離開白宮時表示，首日磋商進展非常順利。中國外交部發言人耿爽昨日在例行發布會上表示，中方希望能夠在相互尊重、平等相待的基礎上，同美方共同努力，推動磋商取得積極進展。

倘本周達貨幣協議 美或暫不加關稅

路透社引述一名聽取了中美雙方簡報的美國商會官員表示，儘管中美這兩個全球最大經濟體之間的摩擦不斷加劇，但雙方仍有可能就匯率和版權保護等問題達成較低層次的「初步成果」協議。美國全國商會常務副會長兼國際事務總裁薄邁倫（Myron Brilliant）表示，談判代表們正「試圖找到一條通向更大協議的道路」，即在市場准入和爭議較少的知識產權等問題上取得進展。他還認為，本周甚至有可能達成一項貨幣協議，可能促使美國政府決定在15日暫不提高關稅。

彭博社和《紐約時報》亦稱，此次可能達成的是一個縮簡版的協議，但不是特朗普此前強調的「全面協議」，比如圍繞貨幣問題可以達成協議，這也可以被視為是劉鶴此次訪美的成果之一。據新華社英文網報道，劉鶴10日提到，中國願意在平等和互相尊重的基礎上就兩國共同關心的事務上達成協議，進而能夠避免雙方貿易摩擦進一步升級。《紐約時報》又指，對於補貼企業等結構性改革，中國似乎無意讓步。這促使白宮內部私下討論增加對中國經濟壓力的備選方案，包括加強審查在美上市的中國公司等。

明報記者

（中美角力）

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