韓國瑜：反兩制台獨 堅持一中各表

台視新聞報道，韓國瑜在白皮書中批評，現任總統蔡英文執政3年交不出成績單，選舉一到就「靠販賣亡國感騙選票」，這不是負責任的行為。他提出兩岸四大願景和主張，第一，一定要捍衛「中華民國」主權，堅持「一中各表的九二共識」；第二，兩岸要恢復互信，重建兩岸對話的架構；第三，建立朝野對話機制，形成內部共識；第四，以台灣民主化經驗，為中國大陸的政治改革提供借鏡，只有大陸民主化，才能確保兩岸和平發展。

指兩岸不存在統一或獨立

韓國瑜指出，兩岸不存在統一或獨立，這一代人沒權限制下一代選擇，而應該營造更有實力和和平環境條件，「台灣不是任何人附屬品，不允許有人傷害台灣，若有必要，全體國人和我本人，一定拿槍捍衛中華民國的主權」。

另外，韓國瑜南部競選辦公室副執行長謝龍介昨在台南證實，韓國瑜將在15日請假，16日展開全台競選之旅。謝龍介說，他目前在安排中的是韓國瑜在19日、20日到台南市，與國民黨的立法委員參選人成立聯合競選總部造勢活動。