蔡雙十致辭「拒一國兩制」 陸學者：續醜化無立足地

國民黨：堅持九二共識

據中央社報道，台灣前總統馬英九、前副總統呂秀蓮、各政黨主席出席昨日慶典。蔡英文在慶典上強調，台灣位處印太地區戰略前緣，面對中國的崛起與擴張，成為守護民主價值的第一道防線。她又專門提到香港，形容香港「因為一國兩制的失敗正處於失序邊緣」，大陸不斷以「一國兩制台灣方案」威脅，「一旦接受一國兩制，中華民國就沒有生存的空間」。她指出，拒絕一國兩制，是2300萬台灣人民不分黨派、不分立場，彼此間最大的共識，自己身為總統，守護國家主權是最基本責任。

針對蔡英文的致辭，國民黨回應表示，國民黨的兩岸論述始終堅持不接受一國兩制、反對台獨，堅持一中各表的「九二共識」，並指出「中華民國擁有自己的國旗、國號、國軍與國法，不容忽視中華民國是一個主權獨立國家的事實」。

外界普遍認為，蔡英文此次致辭的新意不多。中央社引述廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深觀點，認為蔡英文致辭的兩岸關係主調是「對抗大陸」。他表示，兩岸「同屬一個國家」是和平雙贏的「法理和政治基礎」，且明確列在兩岸雙方的最高憲制文件（憲法）中，不能「故意無視」。他指出，致辭提到大陸以「一國兩制台灣方案」不斷威脅台灣，其實是處理不好兩岸關係的藉口。

劉國深認為，在兩岸形勢的消長中，零和對抗對台灣而言是最差的選擇。蔡政府不要「一國兩制」，卻又找不到與中國大陸和平雙贏的辦法，而要「針尖對麥芒，難道就是捍衛台灣了？」他又指，台灣若繼續醜化一國兩制，結果可能會「更加沒有立足之地」。劉國深又說，把香港內部治理問題和外力介入說成「一國兩制」的失敗，是以偏概全的邏輯錯誤，况且大陸對香港與台灣之間，可能的一國兩制安排也大不一樣。

另外，蔡英文在致辭中多次提到「中華民國」，過往則是多以「這個國家」來代指。

台學者：強化對立 向中間派招手

有台灣學者分析指出，這是希望藉此強化與大陸的對立概念，凝聚內部共識，在競選策略上，向中間選民招手。而國民黨則在回應中表示，期盼明年大選時，選民能以選票「讓青天白日滿地紅國旗重拾榮耀、正當的象徵，迎來真正『撥亂反正』光輝的國慶。」