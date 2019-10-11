北京聞風：習近平再晤莫迪 「中印+」拓合作／文：鍾鳴九

去年4月底，習近平與莫迪在武漢舉行首次非正式會晤，為洞朗對峙後雙邊關係的企穩向好打下基礎。此次再度會晤，據信將有助雙方增進政治互信及加強經貿合作。

中國現為印度最大交易伙伴。2017至2018年中印貿易總額為896億美元，印度對華出口約133.3億美元。近5年來，印度保持較高的經濟增長，但失業率亦見新高，農業持續疲軟乏力。再度執政的莫迪，必將拼經濟、促民生作為施政重要目標。中國在此扮演不可或缺的角色。

莫迪連任拼經濟 華角色關鍵

據悉，中印除在商品和服務貿易領域外，可能通過「中印+」模式，拓展合作。內地學者指出，由於莫迪在首任期內提出的「數碼印度」、「印度製造」等計劃成效不佳，中印在大數據、人工智能和互聯網方面的合作更具迫切性。雙方去年已啟動「中印數碼合作機會中心」的聯合項目，用以滿足中國企業轉型對軟件的需求。同時，中國將繼續開放製藥和IT行業市場，幫助印度減少對華貿易赤字。

明年是中印建交70周年，兩國均希望捉緊這特殊契機，再為雙邊關係添動力。

從歷史上看，中印有良好的發展基礎，領導人多有互訪。1950年，印度成為首個與新中國建交的非社會主義國家，這為建國初期的中國外交事業的發展起到極大的推動作用。在經歷1959至1976年長達17年的低潮期後，中印關係恢復正常，但直到12年後印度總理甘地訪華，中印關係才重新步入正軌。

建交70周年 「想親近又存芥蒂」

中印互為重要鄰國，同為發展中大國和主要新興市場，也是世界僅有的兩個人口超過10億的國家。有學者概括兩國當前的交往心理，「既想親近，又心存芥蒂，彼此都有放不下的過去，又有必須面對的現在，還有可以展望的美好未來」。

近年來，地區恐怖主義猖獗，南亞安全形勢有惡化趨勢。在此情况下，中印睦鄰友好已成為亞洲特別是南亞的重大穩定因素。共同維護地區安全，符合雙方利益需求。

復旦大學國際問題研究院研究員林民旺表示，中印務實合作，就能不斷拓展合作空間。合作前提須有效管控分歧，尊重彼此正當利益。事實表明，中國作為印太區域最大的利益攸關方之一，若試圖將中國隔離在印度洋區域秩序的構建者之外，以排斥中國為目標的地區秩序構建， 是不可能成功的。今年，印度在「一帶一路」分歧上，採取了成熟和理性的應對政策，間接地彰顯中印關係的成熟。

據消息人士透露，習近平此次會晤莫迪期間，將宣布一系列與中印建交70周年相關的合作與活動。由此，推動中印各領域合作進一步走實走深。

鍾鳴九