身家2750億 馬雲三度稱冠胡潤百富榜

中新社報道，今年是胡潤研究院自1999年以來連續第21次發布「胡潤百富榜」，上榜門檻連續7年保持在20億元。上榜企業家財富計算截止日為今年8月15日。

55歲的馬雲及其家族以2750億元第三次成為中國首富，截至今年9月，阿里巴巴市值3.3萬億元。阿里新掌門人48歲的張勇以46億元的財富位列榜單前1000名。馬雲分別在2015年、2017年登上財富榜首富。

去年排名第三的騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰財富上漲200億元，以2600億元重返第二位。截至今年9月，騰訊市值達3萬億元，成為中國市值第二大的公司。恒大集團董事長許家印以2100億元排名第三。

海底撈夫婦新上榜 排第9

新榜單前十名中有4個新單位，包括恒瑞醫藥和翰森製藥創始人孫飄揚、鍾慧娟夫婦，海底撈創始人張勇、舒萍夫婦，拼多多創始人黃崢和網易公司創始人丁磊。此外，來自17家科創板上市公司的22名股東亦上榜，總財富達1360億元。平板檢測設備企業華興源創的陳文源、張茜夫婦以220億元成為科創板首富。