中美擬先達匯率協議 劉鶴：抱極大誠意磋商

美國總統特朗普周四表示，周五將在中美磋商完結後與劉鶴會晤。

新華社報道，劉鶴周三在華盛頓會見美中貿委會會長艾倫（Craig Allen）和美國全國商會常務副會長兼國際事務總裁薄邁倫（Myron Brilliant）時表示，中方此次抱着極大誠意而來，願意與美方就貿易平衡、市場准入、投資者保護等共同關心的問題認真交流，推動磋商取得積極進展。劉鶴同日會見國際貨幣基金組織（IMF）新任總裁格奧爾基耶娃時稱，中方願與美方透過本輪磋商就雙方關注的問題取得共識，防止摩擦升級。

彭博：達全面協議 華不樂觀

彭博社引述熟悉談判情况的人士稱，白宮正考慮公布一項之前已與北京達共識的匯率協議，將其作為美方認為的第一階段貿易協議的一部分。在此之後，雙方將就強制轉移技術和知識產權問題舉行進一步談判。特朗普周三表示，很有可能與中國達成貿易協議，「在我看來，中國比我更想達成協議」。

知情人士透露，中方對達成有限的貿易協議仍持開放態度，但到華府磋商的談判人員對達成全面協議、結束貿易戰的看法並不樂觀。

野村證券發表報告指出，中美若能達成短期協議，料內容將包括中國增購美國農產品以換取對方推遲下周二生效、甚至12月15日實施的關稅，協議亦可能為下月亞太經合組織（APEC）智利峰會上美國總統特朗普與國家主席習近平的會晤創造條件。報告又指，倘未能達協議，中國的出口未來數月可能進一步呈負增長，貢獻中國GDP約10%的製造業投資增長也會進一步下滑。中期方面，野村維持悲觀看法，認為美國不大可能在知識產權等問題仍膠着的情况下達成全面協議。

路透社引述中國政府官員、外交官和投資者表示，對美國本周將28家中國企業和機構列入制裁黑名單感到意外和不安，北京方面已降低對在今次磋商中取得重大進展的預期。報道引述一名無直接參與談判的中國外交官指出，美方要求中方從根本上將經濟管理模式轉型為西方的自由市場資本主義模式，是不理性和錯誤的。

京「意外」談判前遭制裁 減低期望

另據《華爾街日報》報道，美國商務部長羅斯周四在澳洲表示，華府方面不希望動用關稅，但關稅已促使中國重視美國的貿易要求，讓中國遵守全球貿易規則的好處將惠及所有國家。英國《金融時報》引述一名美國高級官員稱，白宮正考慮發布行政命令，加強檢查來自中國的包裹，令中美增加一個新的摩擦點。

明報記者

（中美角力）

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