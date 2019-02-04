NBA中國賽前活動 上海全叫停 央視批未尊重中國主權 美網民集資派撐港T恤

莫利上周在Twitter上載寫有「Fight For Freedom」和「Stand With Hong Kong」字句的圖片，惹來內地全面封殺因姚明曾效力而擁有眾多中國球迷的火箭隊。NBA主席阿當施華（Adam Silver）其後明言支持言論自由，拒絕道歉，再引發內地將封殺範圍擴大至整個NBA聯盟，央視即時暫停直播NBA季前賽，一眾內地藝人亦杯葛NBA中國賽相關活動，NBA的中國合作商紛紛割席。

洛杉磯湖人對陣布魯克林籃網的兩場NBA中國賽今日和後日（10日和12日）將分別在上海和深圳舉行，兩軍飛抵上海備戰，惟原定昨日舉行的「關懷行動」及「球迷之夜」已告取消。上海連夜拆除賽事海報，比賽場地平治中心外的海報則被換成中國國旗。

施華昨到達上海，有傳他將與中方官員會面商討。外交部發言人耿爽回應稱不了解情况。央視則發文指，平等與尊重是相互的，莫利的錯誤言論沒有尊重中國的主權和民族尊嚴，施華的態度更沒有體現出平等的姿態，批評其言論與維護NBA的價值觀背道而馳。

旗艦店冷清 火箭隊剩姚明波衫

本報記者昨到今年4月始開業的北京王府井NBA旗艦店採訪，該兩層高、逾萬呎的舖面是北美之外最大的NBA賣場，但十分冷清，近一小時內都沒有顧客入內。店內現時除姚明的火箭隊11號波衫外，已沒有任何一件與火箭隊有關的物品，工作人員透露是按公司要求將相關商品下架。至於店內大量的中國國旗，店員稱國慶期間即已佈置。

參院領袖：應學港人堅守底線

在美國，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）周二在Twitter表示，香港人甘願冒險捍衛言論自由、人權和自治權，遠超過金錢利益，希望NBA可學習這份勇氣及不放棄堅守底線的價值觀。前國務卿希拉里也稱，每個美國人都有權發聲支持相關的民主和人權。

身兼美國男籃及聖安東尼奧馬刺主帥的普波域治亦開腔力撐施華，指對方能在壓力之下強調聯盟堅持的價值觀並不容易，還暗批美國總統特朗普在捍衛這些價值觀上不如施華。洛杉磯快艇主帥李華士拒絕評論莫利的言論，但表明支持對方有言論自由。

派T恤多出款項將捐民陣

美國網民周二發起集資訂做1萬至1.5萬件印有「Stand With Hong Kong」字樣的T恤，計劃於本月22日的NBA常規賽首戰、湖人對快艇的洛杉磯打吡時於場外派發，望一眾球迷穿上對抗中方封殺。

籌款的目標金額為2萬美元（約15.7萬港元），結果只用1天便已達標，最終集得逾4萬美元（約31.4萬港元），多出的款項將會捐予民間人權陣線（民陣）。