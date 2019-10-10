布拉格斷北京姊妹市關係 華斥背信棄義

市長欲刪一中條款：屢交涉無回應

捷克新聞社報道，布拉格與北京的姊妹市協定始於2016年，由前市長科爾娜喬娃簽署。該協定第3條條文明定「布拉格市政府承諾，繼續履行捷克政府的一中政策，且承認台灣是中國不可分割的一部分」。自稱「台灣迷」的現市長賀瑞普（Zdenek Hrib）表示，市政府就刪除姊妹市協定「一中條款」一事，多次向中方交涉但未獲回應，市政會議決定解除與北京的姊妹市關係。

據中國駐捷克大使館官網，中國駐捷使館周二批評，布拉格的行為「背信棄義」，破壞中捷關係和兩國地方交流合作氛圍；強調一個中國原則事關中國主權和領土完整，涉及中方核心利益，是中方開展一切對外交流合作的基礎和前提，「也是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識」。使館續稱，捷克政府一貫堅持一中，中方願同捷克政府持續推進兩國交流合作，包括地方友好交流合作。

賀瑞普去年11月就任布拉格市長，中國外交部曾批評他在涉台、涉藏等涉及中國國家主權和核心利益問題上表現惡劣。他今年3月25日曾率團訪問台北，並與台灣總統蔡英文等見面。 作為警告，中方先後取消布拉格愛樂樂團、布拉格弦樂四重奏、布拉格廣播交響樂團以及「布拉格瓜奈里三重奏」的中國巡迴演出。