中美今磋商 FT：華增購大豆換暫緩加稅

英國《金融時報》（FT）報道，消息人士稱劉鶴此行並非空手而來，而是帶來真正的提議，「中方準備好令貿戰降溫」。

據悉，中方將由現時每年向美國採購2000萬噸大豆增至3000萬噸，額外採購的大豆等於32.5億美元（約254.9億港元）。

應美要求 改肉類進口程序

中方還將在非關稅壁壘方面讓步，基本已全盤答應美國農業部對牛肉、豬肉、羊肉的進口要求，將就進口程序作60項內部調整。消息又指，中方團隊借鑑美日以農業為主導的貿易協議，有意舉行類似磋商。中方代表希望他們在農產品上的讓步，加上此前宣布在金融服務等市場開放措施，為中美達成臨時貿易協議打下基礎。

央視新聞App昨日發文，形容在磋商開始前，美方宣布「實體名單」及限制中國涉疆官員簽證，極限施壓使磋商面對更複雜的局面。文章稱要有平常心，「以70年奮鬥之國力和中國人民堅強不屈之精神，什麼樣的磋商結果，中國人都能從容應對」。