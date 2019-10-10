涉打壓維族 美限制華官員簽證 白宮稱與貿談無衝突 中方謀反制

明報記者

彭博社報道，此次針對中方官員的簽證限制措施是根據《移民和國籍法》授權，該法案允許國務卿拒絕他認為「將對美國造成潛在的嚴重不利外交政策後果的人」入境。國務院表示，美國法律禁止披露簽證限制名單。報道稱名單上可能包括陳全國。一批跨黨派國會議員今年4月曾致函國務院，呼籲制裁陳及其他參與侵犯新疆人權的中共官員。

彭博社指象徵意義居多

蓬佩奧在聲明中表示，此舉是對商務部日前制裁28家中國實體的補充。他說：「美國呼籲中國立即停止對新疆的打壓，釋放所有被任意拘留的人，並停止強迫海外的中國少數民族穆斯林回國並面對難測命運。」美官員強調，簽證限制與商務部此前的制裁與中美貿易談判無關。彭博社指出，可能被制裁的中方官員實際鮮有機會外訪，美國政府此舉更多是象徵意義，而非有懲罰效果。

消息影響 三大股指齊跌

不過，美國連續兩項制裁令本已膠着的中美貿易談判前景更低迷。據路透社報道，受美國限制簽證消息影響，美股三大股指齊跌：道瓊工業指數大跌313.98點，跌幅1.19%；標普500指數下跌45.73點，或1.56%；納斯達克指數回落132.52點，或1.67%。

官方《環球時報》社評指出，「美方在以它的方式為中美新一輪磋商開展緊鑼密鼓的準備，把極限施壓和釋放樂觀信息混雜起來使用。美方在談判前行動的密集程度常常對應了它對談判的實際重視程度。」這種打法「很老套」，中方已「相當熟悉」。文章稱，中方希望達成協議，但並未制訂緊迫的時間表，相信「瓜熟才能蒂落」，這是中方應對貿易戰的「穩健方略」。

路透：中國研限制美國人簽證

在美國宣布簽證限制後不久，中方也傳出消息稱正計劃限制與「反中團體」有關的美國籍人士的赴華簽證。路透社引述消息人士報道，美國政府今年5月收緊中國學者的赴美簽證後，中國公安部已開始研議規定，要限制任何受僱或接受美國情報事務和人權組織贊助的美國人前往中國。消息人士稱，美方這次提出簽證限制，令中國更堅定要用簽證限制作還擊。

外交部發言人耿爽昨亦斥美國「嚴重干涉中國內政」，表示「無論美方以何種藉口在涉疆問題上對中方實體和人員實施何種限制，都嚴重違反國際關係基本準則」，要求美國立即糾正錯誤。對於中方有意限制美籍人士赴華簽證的傳聞，耿爽表示「不了解情况」。他指出，中方對中美之間的正常人文交流一向持積極態度，一直歡迎美國各界人士來華訪問，並在簽證等方面提供應有的便利；相反的是美方一段時間以來對中方學者學生等赴美採取拒簽、拖延簽證申請、吊銷赴美長期簽證、盤查騷擾等措施，阻撓人文交流與人員往來。

國家反恐辦昨對美將新疆公安廳、新疆生產建設兵團公安局等列入出口管制實體清單表示強烈譴責，敦促美方立即糾正錯誤，撤回有關決定。

（中美角力）

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