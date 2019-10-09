中國MeToo運動 紐約辦展覽

【明報專訊】在內地屢遭封禁的中國#MeToo運動展覽周日（6日）起至本月20日在美國紐約舉行。據自由亞洲電台報道，展覽由梁小門、米米（Mimiyana）等一批海外女權活動人士自發組織，通過展示照片、超過350封信件、個人物品及法律文件等材料，記錄了中國的性侵受害者所經歷的羞辱、挫折以及維權鬥爭。
7月內地舉辦頻被關閉
中國#MeToo運動展覽原本從7月開始在北京、廣州和成都等城市陸續舉辦，但大多在開展一周內被強行關閉。本次在紐約的展覽，包括了20多個鐵絲網包裹着的受害者自白音箱、1995至2019年中國反性騷擾大事記的時間軸、放置了受害者在受侵害時身邊物品的8個黑箱子、將施害者的臉集合起來人工合成為2.5米×1.5米的臉部圖像，以及收集由中國一線女權運動人士被拘留、家人被騷擾、機構被關閉的次數，所構成的數字拼圖等。
在6日的開場討論會上，策展人圍繞明尼蘇達女大學生Jingyao Liu指控京東CEO劉強東的強姦案進行討論，紐約實習律師、女權活動家梁小門說，「本來Metoo就是一場失語者的抗爭，但是當失語者想要把自己的抗爭記錄下來給大家看的時候，他們又面臨再一次的失語。」
同事遭逮捕 女權組織瓦解
梁小門曾在女權組織「杭州蔚之鳴」工作，她的同事因倡導「防止公交性騷擾」活動於2015年被逮捕，該組織也被迫關閉。
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