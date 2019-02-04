不滿主席撐火箭總經理言論拒道歉 央視暫停轉播NBA賽事

NBA微博曾稱對莫利言論失望

莫利上周在Twitter上載寫有「Fight For Freedom」和「Stand With Hong Kong」字句的圖片，引發中國籃協、央視、商界及體育界相繼抵制這支因姚明曾加盟而擁有眾多中國球迷的球隊。NBA的官方7日於微博發聲明，指莫利的不當言論嚴重傷害中國球迷感情，對此極其失望。不過，內地網民不滿莫利沒有道歉及聯盟沒有向他作出處分，有美國議員則不滿NBA「跪低」。

前晚身處日本出席NBA季前賽活動的施華談及事件，稱已很明顯影響經濟，「我看到有些（美國）傳媒指我不支持莫利，實際上並非如此。我要明確表示，作為一間以價值觀為基礎的機構，我們支持他表達個人意見的言論自由權利。」他又說，自己同時支持布魯克林籃網隊台裔新班主、阿里巴巴集團聯合創始人蔡崇信批評莫利的言論自由。

對此央視昨發聲明指出「任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，不屬於言論自由的範疇」，並宣布立即暫停NBA季前賽的轉播安排，還會排查涉及NBA的一切合作交流。《人民日報》亦批評施華雙重標準，並用洛杉磯快艇隊前班主史達寧（Donald Sterling）曾因種族歧視而被終身禁賽作例子。

此外，洛杉磯湖人對陣籃網的兩場NBA中國賽將於周四和周六（10日和12日）分別在上海和深圳舉行，但NBA中國昨發簡短聲明，宣布活動取消。中央社稱聲明沒有說明原因，NBA方面也未證實是否有其他的活動及熱身賽如期展開。此前原定參與中國賽相關活動的多名內地藝人，包括組合UNINE、李易峰、范丞丞、鄭雲龍、白敬亭及吳謹言等相繼宣布退出，NBA中國形象大使蔡徐坤也終止與NBA合作。

多名內地藝人杯葛中國賽

施華昨日重申支持莫利有言論自由，不會為此致歉。他指對事件引起部分人憤怒感遺憾，但強調平等、尊重、表達自由是NBA的重要組成部分，明白不同國家的人，包括中國和美國在不同議題上有不同看法，NBA沒有責任去裁定對錯，也不會限制發表意見。他還透露，已與中國籃協主席姚明溝通，姚很生氣。央視稱，截至目前，NBA中國公布的25個官方合作伙伴中，至少9個公開聲明終止合作。 互動娛樂品牌「英雄互娛」亦發聲明稱，中止公司代理的移動遊戲《NBA LIVE》（美職籃線上）在中國內地的推廣活動。

​​​​耿爽：與中方交流須了解民意

中國外交部發言人耿爽昨被問到相關問題時，建議記者「去關注一下普通中國民眾對此事的反應和他們的態度」，強調「跟中方開展交流與合作，卻不了解中國的民意，這是行不通的」。再被追問時，耿爽說「下一步應該怎麼說、怎麼做，他們心裏最清楚」。