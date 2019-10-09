劉鶴率團赴美 特朗普盼達「大協議」

據新華社報道，除了劉鶴，中方代表團主要成員包括商務部長鍾山，中國人民銀行行長易綱，國家發改委副主任寧吉喆，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷，外交部副部長鄭澤光，工業和信息化部副部長王志軍，中央農辦副主任、農業農村部副部長韓俊，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文。

對於即將舉行的中美談判，法新社引述特朗普周一（7日）在白宮表示，今次有很大可能會達成協議，但他傾向達成一份大協議（big deal）。白宮當日也發聲明稱，會談的主題包括強迫技術轉讓、知識產權保護、服務業、非關稅壁壘、農業和執行機制。另據中央社報道，美國晶片製造商英特爾（Intel）行政總裁斯旺（Bob Swan）昨在訪台期間表示，希望中美政府繼續具建設性的對話來消除關稅、解決問題，讓大家能有公平的競爭環境，最終移除關稅壁壘。

倘美再加關稅 官媒：還是要談

中國國務院屬下《經濟日報》微信公號「陶然筆記」昨發文分析稱，本輪磋商是在關稅「堅冰」尚未打破，中美對峙局面又未徹底緩和的情况下舉行，雙方都意圖將本輪磋商向前推進，而磋商結果無非「達成公平協議、完全徹底談崩、繼續談談打打」3種；即使美方再加關稅，也還有談的必要，「打也好，談也好，都是在為國爭利，而不是為國鬥氣，不能逞一時之快」。