美擴對華黑名單 外交部促停干內政 包括20公安部門8科企

【明報專訊】中美周四（10日）將舉行新一輪貿易談判前夕，美國擴大對中國的制裁「黑名單」。美商務部周一（7日）宣布，將中國20個公安部門與8家科企加入其出口管制清單，理由是它們涉及參與對新疆維吾爾族及其他少數族裔穆斯林的監控行動。美方稱此舉與貿易談判無關。中國外交部表示強烈不滿與反對，要求美方糾正錯誤，停止干涉內政，並稱新疆根本不存在人權問題。
美稱無關貿談 分析指象徵意義濃
《華爾街日報》報道，被列入黑名單的包括海康威視、大華科技、曠視科技、商湯科技、科大訊飛、美亞柏科、依圖科技、頤信科技，以及新疆維吾爾自治區公安廳及其18個屬下部門、新疆生產建設兵團公安局。未經美國政府許可，該國供應商不得向它們提供源自美國的技術或商品。商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，「美國政府和商務部不能也不會容忍中國境內對少數民族的殘酷鎮壓。」他稱，此舉將確保在給予個人與企業自由的環境下發展的美國技術，不會被用來鎮壓少數民族。
報道引述華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）資深顧問古德曼（Matthew Goodman）稱，雖然美國聲稱此舉與貿易談判無關，但中方可能不認同，並將令本周談判更複雜。報道又指商務部此舉象徵意義較濃，對中國企業實質影響可能不大，因上述企業並不依賴美國供應商，且數月前已接到警告，要求其將供應鏈多元化並遠離美國企業。另外，該實體清單也不能限制美國公司將在美國以外生產的產品賣給上述28個組織。
被列入黑名單的企業昨午相繼發布公告表示抗議。科大訊飛稱將向美方有關政府部門積極申訴，表示其日常經營產生不會受重大影響，公司已有預備方案。曠視科技表示其遵守在所服務地區的法規，嚴格執行數據隱私與安全政策，對於美國在無事實根據下將之列入實體清單，表示強烈抗議。美亞柏科稱，公司直接從美企的採購與海外銷售收入的比例都非常小，被列入黑名單對其日常經營無實質影響。
一度停牌 海康威視稱正評估影響
海康威視與大華科技昨午臨時停牌。據內媒「第一財經」報道，海康威視稱正在全面評估影響，其高級副總裁黃芳紅表示強烈反對美方做法，認為「沒有事實根據」，呼籲華府本着公平、公正的原則重新審視，將海康威視剔出黑名單。
路透：海康威視大華依賴美晶片商
路透社引述視頻監控研究公司IPVM創辦人霍諾維奇（John Honovich）稱，海康威視及大華的供應商名單都包括英特爾、英偉達、安霸（Ambarella）等晶片製造商，封殺這些中國企業的影響將極為嚴重。安霸股價昨一度下跌12%。美媒CNBC引述安霸最新季報警告，可能會因中國客戶遭貿易限制導致其業務受影響。
外交部發言人耿爽昨敦促美方撤銷有關決定。他稱新疆不存在美方所稱的人權問題，有關指摘只是美方為干涉中國內政製造的藉口。他說，新疆採取的反恐和去極端化舉措，目的是從源頭上預防極端主義和恐怖主義滋生，完全符合中國法律與國際實踐，「受到2500萬新疆各族人民的支持」。
美國今年5月以威脅國安與外交利益為由，將華為及其68家關聯企業列入實體清單，8月再新增46個華為子公司。
明報記者
（中美角力）
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676