美擴對華黑名單 外交部促停干內政 包括20公安部門8科企

美稱無關貿談 分析指象徵意義濃

《華爾街日報》報道，被列入黑名單的包括海康威視、大華科技、曠視科技、商湯科技、科大訊飛、美亞柏科、依圖科技、頤信科技，以及新疆維吾爾自治區公安廳及其18個屬下部門、新疆生產建設兵團公安局。未經美國政府許可，該國供應商不得向它們提供源自美國的技術或商品。商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，「美國政府和商務部不能也不會容忍中國境內對少數民族的殘酷鎮壓。」他稱，此舉將確保在給予個人與企業自由的環境下發展的美國技術，不會被用來鎮壓少數民族。

報道引述華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）資深顧問古德曼（Matthew Goodman）稱，雖然美國聲稱此舉與貿易談判無關，但中方可能不認同，並將令本周談判更複雜。報道又指商務部此舉象徵意義較濃，對中國企業實質影響可能不大，因上述企業並不依賴美國供應商，且數月前已接到警告，要求其將供應鏈多元化並遠離美國企業。另外，該實體清單也不能限制美國公司將在美國以外生產的產品賣給上述28個組織。

被列入黑名單的企業昨午相繼發布公告表示抗議。科大訊飛稱將向美方有關政府部門積極申訴，表示其日常經營產生不會受重大影響，公司已有預備方案。曠視科技表示其遵守在所服務地區的法規，嚴格執行數據隱私與安全政策，對於美國在無事實根據下將之列入實體清單，表示強烈抗議。美亞柏科稱，公司直接從美企的採購與海外銷售收入的比例都非常小，被列入黑名單對其日常經營無實質影響。

一度停牌 海康威視稱正評估影響

海康威視與大華科技昨午臨時停牌。據內媒「第一財經」報道，海康威視稱正在全面評估影響，其高級副總裁黃芳紅表示強烈反對美方做法，認為「沒有事實根據」，呼籲華府本着公平、公正的原則重新審視，將海康威視剔出黑名單。

路透：海康威視大華依賴美晶片商

路透社引述視頻監控研究公司IPVM創辦人霍諾維奇（John Honovich）稱，海康威視及大華的供應商名單都包括英特爾、英偉達、安霸（Ambarella）等晶片製造商，封殺這些中國企業的影響將極為嚴重。安霸股價昨一度下跌12%。美媒CNBC引述安霸最新季報警告，可能會因中國客戶遭貿易限制導致其業務受影響。

外交部發言人耿爽昨敦促美方撤銷有關決定。他稱新疆不存在美方所稱的人權問題，有關指摘只是美方為干涉中國內政製造的藉口。他說，新疆採取的反恐和去極端化舉措，目的是從源頭上預防極端主義和恐怖主義滋生，完全符合中國法律與國際實踐，「受到2500萬新疆各族人民的支持」。

美國今年5月以威脅國安與外交利益為由，將華為及其68家關聯企業列入實體清單，8月再新增46個華為子公司。

明報記者

（中美角力）

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