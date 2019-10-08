控23帳號非法薦股 微博「股神」夫婦被罰

罰款537萬人幣

中國證監會官網發布的行政處罰決定書顯示，2015年10月至2018年9月11日，馬百亞、王會潔陸續通過自己註冊、淘寶購買等方式取得「財經—老陳」、「老馬說股票」等23個實名認證微博帳號，公開提供股票投資和買賣時機等證券投資建議。投資者通過微博所公開的微信、QQ帳號，加入兩人開設的微信等群組。

馬氏夫婦及其僱傭涉進行證券投資諮詢業務推廣和客戶招攬，並收費向客戶提供證券投資建議。馬百亞負責為所推薦的具體股票分析、篩選，形成證券投資建議；王會潔協助馬百亞在淘寶網站購買業務推廣所用實名認證的帶粉絲微博帳號，負責受僱人員招聘和管理，和為繳費客戶提供後續服務。

二人並未取得證券投資諮詢業務許可，違反《證券法》。自去年7月以來，中國證監會多次發文提醒非法薦股風險，稱這些「非法薦股者」套路相似：以「炒股專家」等宣傳吸引投資者入群、再以培訓炒股技巧為名向投資者非法薦股，以獲得打賞費等方式牟利，一些投資者因此蒙受慘重損失。