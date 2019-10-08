發文撐港反修例示威 火箭遭封殺 總經理：無意冒犯

莫利發表的「涉港不當言論」引發關注，人民日報客戶端報道，7日在淘寶網搜尋「火箭隊」、「火箭隊球衣」、「休斯頓火箭」等關鍵字，均顯示「非常抱歉，沒有找到相關的寶貝」。報道引述阿里巴巴集團表示，莫利在推特上的言論嚴重傷害了中國人民的感情和底線。長虹美菱亦發出聲明，稱將暫時下架並召回所有NBA聯名火箭隊球迷雪櫃。還有浦發銀行「暫停休斯頓火箭隊活動宣傳」，體育品牌李寧「中止與休斯頓火箭隊合作」等。

多家機構暫停合作

中國籃協、央視體育頻道等多家機構，早前已表示暫停與休斯頓火箭俱樂部的合作與交流。騰訊體育「將暫停火箭隊的比賽直播與資訊報道」，CBA聯盟昨日亦發聲明，稱「已取消原定10月19-20日在蘇州和NBA發展聯盟的全部四場比賽」。

莫利則在繼4日發表涉港言論後，7日在東京連發兩條推特，稱無意讓自己的推文對火箭的球迷和在中國的朋友造成任何冒犯。他並稱一直很感謝中國球迷和贊助商提供的大力支持，希望那些失望的人知道，冒犯或誤解不是他的意圖。莫利並說推文是他自己的，不代表火箭或NBA。

NBA發言人割席 批傷害球迷感情

NBA首席傳播官巴斯6日亦發布聲明稱，「我們對休斯頓火箭隊總經理莫利發表的不當言論感到極其失望，他無疑已經嚴重地傷害了中國球迷的感情。莫利現已澄清他的言論不代表火箭隊和NBA的立場。」

網民不滿未「道歉」

對於莫利和NBA的聲明沒有道歉的字樣，也沒有對莫利進行任何的處罰，引起中國球迷強烈不滿。有網友指出「這是NBA對中國的無視和挑釁」。有網友直言：「如果NBA官方都是這個態度，我覺得可以終止合作了。」

香港「反修例」示威動盪加劇之際，莫利4日貼文寫上「FIGHT FOR FREEDOM」（爭取自由）、「STAND WITH HONG KONG」（站在香港一方）等字眼引發中國球迷激烈反彈，貼文後來刪除。休斯頓火箭隊因藍球明星姚明曾在該隊效力而深受中國球迷喜愛。據NBA官方統計，自姚明加入NBA以來到退役，聯盟一共增加了3.7億名觀眾。姚明亦為火箭隊帶來了成群的中國贊助商。