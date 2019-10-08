太原艦赴日閱艦式 實現「艦艇互訪」

日本國際閱艦式 7國參加

中日艦艇互訪始於2007年，中國海軍「深圳」號訪問東京；翌年海自驅逐艦「漣」號訪問廣東湛江港。直至2012年，日本提出「釣魚島國有化」，兩國關係跌至冰點，艦艇互訪中斷。央視新聞報道，此次國際艦隊閱艦式由日本海上自衛隊主辦，10月中旬在日本東京相模灣海域舉行，中國、美國、印度等7個國家派出10餘艘艦艇參加。

太原艦此次攜艦載直升機1架和200多名官兵出訪。海軍某驅逐艦支隊副支隊長宮元鑫稱，太原艦將代表中國海軍參加軍事互訪、海上閱艦式、文化體育交流，組織艦艇對外開放、甲板招待會等活動，還將與相關國家海軍深入交流，增加相互之間了解，促進彼此的合作與互信。

根據公開資料，太原艦是052D型驅逐艦（舷號131），2018年12月服役，隸屬東海艦隊某驅逐艦支隊，也是該支隊的首艘盾艦。滿載排水量7500噸，裝有64單元導彈垂直發射系統，能夠搭載防空導彈、反艦導彈以及對陸攻擊巡航導彈對目標發起攻擊，具較強防空、反艦和反潛作戰能力。