談判前夕 彭博社：華不會取消國企補貼

白宮7日證實，美國高級官員將於10日開始，迎接高階中國代表團，展開最新一輪貿易談判。白宮發言人格里沙姆在聲明中指出：「雙方將以過去幾周副部長級的談判為基礎繼續推進。磋商話題將包括強制技術轉移、智慧財產權、服務業、非關稅壁壘、農業和貫徹執行。」

「華趨不願達更廣泛協議」

彭博社報道，中方官員暗示，他們愈來愈不願意跟美國總統特朗普達成一個條款範圍更廣泛的貿易協議。據近期到訪北京的美國政要，劉鶴表明，在即將展開的談判中，他向華府提出的協議方案將不包括對改革中國產業政策或取消政府對企業補貼的承諾。據彭博社指，中方官員暫未回應有關劉鶴上述表態的查詢。

報道引述美國戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）中國精英政治專家白蘭芝（Jude Blanchette）稱，隨着特朗普近日正被彈劾危機所困，加之美國經濟數據繼續走弱，中國可能會在貿易談判中佔據上風。白蘭芝認為，中方估計特朗普需要獲勝，因此願意在實質性問題上做出讓步。

不過與特朗普政府關係密切的人士則表示，彈劾調查不會影響與中國的貿易談判。消息人士又指，在與中國達成一項對美國有利的全面協議這一點上，特朗普一直非常堅決。

（中美角力）