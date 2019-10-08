諾貝爾文學獎 先鋒作家殘雪獲看好 國外翻譯出版之冠 英賠率同村上春樹

殘雪1953年5月出生於湖南耒陽市，本名鄧小華。自1985年首次發表小說以來，殘雪至今已寫出600萬字作品，是在國外被翻譯出版最多的中國女作家。她的小說成為哈佛、康乃爾、哥倫比亞等大學及日本東京中央大學、國學院大學的文學教材，作品在美國和日本等國多次被入選世界優秀小說選集。

具創新精神 小說成哈佛康乃爾教材

湖南《衡陽日報》報道，在英國博彩公司NicerOdds的賠率榜上，殘雪高居第三名，與日本著名作家村上春樹並列，其他上榜的中國作家包括排13名的余華，詩人楊煉也上榜。

蘇珊桑塔格：中國可獲獎 那就是殘雪

殘雪被譽為先鋒派文學的代表人物，代表作有《山上的小屋》、《黃泥街》、《蒼老的浮雲》、《五香街》、《最後的情人》等，是最具世界影響力的當代中國作家之一。

先鋒派小說主要指上世紀80年代中期以後中國出現的一批具探索和創新精神的青年作家所創作的新潮小說，代表作家有馬原、洪峰、殘雪、余華、潘軍等。

2017年，美國作家蘇珊桑塔格（Susan Sontag）曾說，「如果中國有可能獲得諾貝爾文學獎，那就是殘雪。」此前，中國作家莫言曾於2012年獲得諾貝爾文學獎。

在公眾層面，殘雪在內地和香港並不算知名，本報昨日向多名香港文學界和學校中文課老師查詢，均獲回應稱並不了解作家殘雪。《長沙晚報》稱，有人認為，從各個層面上來說，殘雪是目前為止中國最接近魯迅的一個作家。除文學創作，殘雪也進行文學批評。澎湃新聞報道，在內地文壇，殘雪似乎沒有得到理解和認同，而她自己也不願意和中國文壇的人有更多交流，甚至不願意再作評價。殘雪說，「我早就說了，不抱什麼希望了，也懶得評價了。因為我搞這一套，他們不欣賞我，我也不欣賞他們那一套。」

西方知名度勝港 殘雪：懶評中國文壇

對於作品受西方讀者歡迎，殘雪認為，「主要因為我的作品和西方文化的融合。在這方面，我應該是在中國作家裏面做得最好。所以國外讀者能把我的作品作為文學來接受，我覺得這是很少有的，這一點我感到很高興。」

諾貝爾文學獎因評審機構瑞典文學院的醜聞，2018年沒有公布獲獎者，今年將同時公布2018年和2019年的獲獎者。評審委員會主席安德斯·奧爾森（Anders Olsson）6月稱，重視兩名獲獎者的「協調」，稱「比如，避免相同領域的文學，或選出一男一女等」。這座獎項也被認為存在考慮地區平衡的傾向，中東及非洲已10年以上沒有獲獎者。

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