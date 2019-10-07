長假結束 回程客迫爆鐵路站

冷鋒襲西北 3000車困青海祁連

澎湃新聞報道，國家鐵路集團昨日表示，自9月28日鐵路十一黃金周運輸啟動以來，已累計運送逾1億旅客。鐵路部門優化乘降組織，加強站車服務，努力打造平安有序的溫馨旅途。10月5日，全國鐵路運送旅客1358.9萬人次，同比增加73.1萬人次，增長約5.7%；6日，全國鐵路預計運送旅客1518萬人次，加開旅客列車1104列。

冷空氣橫掃中國北部，青海祁連縣、門源縣從上周六晚上起突降大雪，公路結冰且被積雪掩埋，逾3000輛私家車被困。有滯留在峨堡嶺的司機發布視頻，自稱已在峨堡嶺被困超過11小時，呼籲其他司機改道。這名司機發布的視頻顯示，現場滯留的車輛已堵成一條長龍，滯留車輛的車身也出現厚厚積雪。

另有網傳短片可見，祁連縣上周六晚上已降暴雪，現場能見度極低；由於路面結冰，加上低溫導致不少汽車「死火」，須交警人手推車，慢慢駛離現場。據《西寧晚報》報道，部分路段積雪超過50厘米。積雪路段中，峨堡嶺、景陽嶺、大冬樹埡口等積雪嚴重，大量車輛滯留。《新京報》引述祁連縣公安局副局長井雪峰表示，截至昨日中午，全部滯留人員已被疏導轉移。