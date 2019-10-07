掃比特幣蝕百億 網傳「假死」避債 金融大佬張振新病逝

先鋒集團在5日深夜發布公告稱，集團董事長、網信集團實際控制人張振新因多臟器衰竭、酒精依賴、急性胰腺炎，經搶救無效，於9月18日在倫敦切爾西和西敏寺醫院去世，終年48歲。界面新聞引述接近張的人士透露，張振新是在家中突然暈倒，經過將近8個小時的搶救後，被宣告死亡。

於英國家中暈倒 多臟器衰竭亡

張振新於2003年創建了大連聯合信用擔保有限公司，即先鋒集團的前身。先鋒系在金融領域的相關公司逾30家，涉及金融科技、資產管理、投資及財富管理等領域，覆蓋中國主要省份和香港，在東南亞、英國、美國等十幾個國家和地區設有分支機構，中國總部位於北京，海外總部位於香港。在經歷三輪融資後，其中不乏國內頂級的投資機構和個人進入，包括中信資本、建銀國際、三山資本、信中利以及牛根生等。該集團員工最多時超過兩萬人。

7月曾發聲明證集團財困

去年，張振新旗下多個業務都陷入困境，張振新曾大筆收購交易所、礦機、礦場並購買大量比特幣，在2018年下半年比特幣大跌時，為了止蝕而低價出售。今年5月網信證券傳被遼寧省證監局調查，接着網信理財爆發債務逾期，7月23日，張振新發聲明，證實集團陷入財務困境。即使努力還債，但依舊債台高築，有傳其總負債逾百億人民幣。根據公開資料，網信普惠為網信集團旗下P2P平台，在2016年估值為20億美元，其中有99%股權屬於先鋒集團董事長張振新。

集團設危機管理組 商後續事宜

張振新資金鏈出問題，目前還留下逾百億人民幣債務，讓張振新的自救艱難，甚至一度傳他「假死」以逃債遁走海外，不過，事後證明，他是多年前為管理海外業務已長居香港。先鋒出現危機以來，張振新多次會面央企、商業銀行等機構尋求幫助，直至病亡。在張振新死亡後，先鋒已經成立臨時危機管理工作組，由集團CEO張利群為組長，共同商議後續工作計劃和方案。