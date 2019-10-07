台北擬禁遊行蒙面受質疑 柯文哲：應依法行政

警政署長：威脅公共安全者 才會限制

《聯合報》報道，香港引用「緊急法」訂定「禁蒙面法」並於上周六起生效，台北市議員陳建銘同日在議會上質詢問到台灣相關規定，台北市警察局長陳嘉昌回答稱，台灣現行集會遊行法第14條規定，對於妨害身分辨識有限制，且坦言過去都沒有落實去執行，未來會落實執行。

陳家欽昨晨參加「愛在每一個角落．慈善園遊會」活動，傳媒會前詢問如何看北市擬落實遊行禁蒙面一事，他表示法規對人民或團體申請集會遊行很少做限制，雖然集遊法第14條有相關規定，但僅針對少數個案或有情資狀况者，以及對威脅公共安全者才會限制施行，並非普遍性的，「或許陳嘉昌的論述讓大家有所誤解」。

台北市警察局也發布新聞稿稱，集遊法第14條第6款規範妨害身分辨識之化裝事項，授權警察機關審核集會遊行申請時，若考量因戴面具、化裝而有影響集會遊行安全之虞，可在核准公文加註限制內容。市警局表示，為防範上述類似事件，未來執行限制蒙面者參與集會遊行活動有啟動機制，警方一旦發現有蒙面人影響活動，會告知活動主辦單位和主持人，經主辦單位宣稱不歡迎蒙面者在集會遊行活動中，且由其糾察員勸離不聽、並請求協助時，警方才會介入，而非全面禁止。

「先由糾察員勸離 警不主動介入」

柯文哲昨日受訪時指出，他是主張依法行政的人。據ETtoday新聞雲報道，柯強調，對蒙面遊行「我的態度是這樣，不然就警政署你講嘛，我的態度是應該要依法行政，如果法在那，你不要執行，要幹什麼，那你就出來講，你就明定SOP（標準作業程序），不要讓台北市警察局變得很為難」。