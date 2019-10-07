憂淪「口袋罪」 內地律師：公眾難把握

賀維彤的案件昨天引發內地律師圈子關注。律師嚴華豐在微信朋友圈發帖評論賀案時表達擔憂稱，「現在看來，傳播、非法持有恐怖主義、極端主義物品罪也極易成為口袋罪，因為何為恐怖主義、極端主義，普通的公眾是很難把握的。」

「轉發都入罪 一點言論自由都沒了」

廣東維權律師隋牧青認為，單憑轉發的短片就判斷是宣揚恐怖主義，顯示警方「濫用職權」，是「欲加之罪」。他對本報表示，行為是否構成違法要看轉發者的主觀動機，如果發布者本身製作了包含血腥暴力內容的短片，則可能是有主觀動機去宣揚所謂恐怖主義、極端主義，但轉發不代表有這種意圖，「也可以說轉發者只是想讓大家知道這種恐怖主義（的危害）」。

隋牧青說，如果轉發都能入罪，「那就一點言論自由都沒有了。」他認為警方沒有任何理由認定這樣的罪名，若短片內容可能引起公眾極大不安，警方最多可以「告誡」一下網民。