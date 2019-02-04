微信轉發ISIS槍殺平民片 賀衛方弟控宣揚恐怖主義

代理律師：賀當然痛恨恐怖主義

據賀維彤的代理律師夏楠在微信朋友圈透露，賀維彤因9月12日在朋友圈發布一條「ISIS槍殺平民」短片，9月30日被北京公安局東城分局刑拘，罪名是非法持有宣揚恐怖主義、極端主義物品。夏楠稱，賀「當然是痛恨恐怖主義的」。賀案另一名代理律師仝宗錦回應本報查詢表示，他們剛接到該案，暫不方便評論，亦不願透露短片的具體內容。另有網民稱，賀維彤9月初曾發布一段香港反修例示威影片。

根據《中華人民共和國刑法》（第一百二十條之六），賀被控罪名指出，「明知是宣揚恐怖主義、極端主義的圖書、音頻視頻資料或者其他物品而非法持有的行為，嚴重者可處最高3年監禁、拘役或管制，以及罰款。

可囚3年 南寧3男同因「轉發」被捕

另邊廂，廣西南寧3名男子也因轉發類似短片被捕。據《廣州日報》報道，今年7月15日，南寧的鄧×在微信群見到一條短片，片中一男子近距離用槍對準他人頭部射擊，內容血腥。鄧×將短片轉發到另一微信群，群友雷×、施×又先後轉發至其他群組。

南寧公安局反恐怖偵查支隊審查短片後指出，短片內容含暴力、恐怖畫面，極易扭曲觀看人群心理和行為走向，影響惡劣。南寧市青秀區檢察院以涉嫌宣揚恐怖主義罪拘捕鄧、雷、施3人。

檢察官：反映網民上網「不規範性」

報道引述檢察官介紹，該案看似是網民不經意的轉發行為，但反映出當前網民在上網過程中的「隨意性、不規範性和違法性」。檢察官提醒，網絡不是法外之地，網民面對暴力、血腥及謠言等內容，不應亂發或傳播，應及時向公安機關報案，配合網監部門調查，查清源頭，「最大限度防止擴散及其他不良後果的產生」。

《刑法》（第一百二十條之三）規定，「宣揚恐怖主義、極端主義、煽動實施恐怖活動罪」是指以製作、散發宣揚恐怖主義、極端主義的圖書、音頻視頻資料或者其他物品，或通過講授、發布信息等方式宣揚恐怖主義、極端主義，或煽動實施恐怖活動，違者可處5年以下監禁、拘役、管制或剝奪政治權利，並處罰金；情節嚴重的，處5年以上監禁，並處罰金或沒收財產。

這並非首次有內地網民因傳播涉及暴力血腥內容被控。江門公安去年亦查獲多宗該類案件，其中一案中網民袁×將一條砍頭虐殺的短片上傳到一個即時通訊群，引起群組成員恐慌，袁×今年4月因宣揚恐怖主義罪成被判監3個月、緩刑6個月。

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