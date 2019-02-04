中全會聚焦依法治國 翌年709大抓捕

羈押期限兩月 王全璋關3年始受審

諷刺的是，2015年就發生709維權律師大拘捕事件，300多名律師、律師所工作人員、維權人士及家屬被拘押、審訊或軟禁。有律師上電視「被認罪」，調查程序也超出法定期限，親屬探視權利遭無理限制。其中維權律師王全璋當年7月身陷囹圄，3年多後才在去年12月閉門受審。根據中國刑事訴訟法對疑犯覊押時間的規定，逮捕後的偵查羈押期限不得超過兩個月；案情複雜的案件，經上一級人民檢察院批准才可延長一個月。

1949年以來，中國的法制建設長期受人詬病。毛澤東曾言「和尚打傘，無法（髮）無天」，早在文革前，司法部和監察部就一度被解散，最高法院和最高檢察院更劃歸公安部領導，按內地學者的說法，「法律虛無主義蔓延」。即使到「文革」後，身為全國人大委員長的彭真，也說不清「黨大還是法大」。

（中華人民共和國成立70周年專輯 - 六之六政治）