進入新時代 黨依舊領導一切 「社會主義初階」不變 學者：就領導人換了

央視新聞詳盡報道了習近平的香山行程，習近平指出，「這裏是我們黨領導解放戰爭走向全國勝利、新民主主義革命取得偉大勝利的總指揮部」。新華社發文稱，歷史總是在一些特殊年份、特殊的地點給人們以汲取智慧、繼續前行的力量；認為習近平是要在新中國成立70周年的重要時間點，回顧歷史，解讀新中國是如何走來，同時宣示對未來的信心。

1949年7月1日，建國在即。毛澤東在雙清別墅發表〈論人民民主專政〉一文，提出「走俄國人的路」，即社會主義道路。香港博源基金會學術委員會委員丁學良博士表示，當時中共中央通過建立無產階級專政的社會主義制度，「就是說一黨主政，不允許其他政黨出現；同時一切收歸國有，消滅一切私有制」。不過，當時蘇共領袖斯大林表示反對，指中國的條件和蘇聯不同，「不應照搬」。「毛澤東等中共領導人作出調整，回到了幾年前新民主主義的框架。」丁學良指出，新民主主義的框架就是多黨合作，「不是一步進入社會主義」。

毛急推社會主義 掀動盪20年

在雙清別墅，毛澤東與李濟深、張瀾、柳亞子、何香凝等民主黨派人士籌備召開首屆政協大會。1949年9月，首屆全國政協會議在京召開，毛澤東當選主席並搬離雙清別墅。當時中共與8個民主黨派共同建設「新民主主義社會」，民主黨派享有較多甚至與中共平等的參政議政空間。

不僅在政治上被認為有更大民主空間，1949年後的中國採取的是混合所有制，企業既有國營，又包含公私合營或私營的形式，「所以毛澤東說中國不是純粹的社會主義向蘇聯社會主義過渡，當時定下的過渡期是15至20年」，丁學良說。不過，1956年「三大改造」（農業、手工業、資本主義工商業）基本完成後，中國即宣告進入社會主義。

當時中共八大確定了社會主義建設的工作重點，接踵而來的卻差不多是整整20年的運動及動盪，從反右、大躍進，到3年饑荒、文化大革命，丁學良將這歸結為毛澤東革命理想「比天高」帶來的惡果，「直至1978年中共十一屆三中全會，才回到了大躍進以前的框架」。丁學良認為，鄧小平的改革開放就是對「混合所有制」的回歸，並允許多種經濟形式並存。

鄧回歸「混合所有制」 漸進式改革

「當時鄧小平已穩定了權力架構，但又不能照搬當年的標籤，於是就有理論家于光遠，還有我的老師蘇紹智，提出中國社會主義並不是處於消滅私有制的高級階段，而是處於初級階段，這也是要讓回到漸進式過渡變得正當化。」丁學良表示，這樣就有空間開放給資本進入；「到了十三大，為了長期穩定人心，不會倒退，對初級階段又作了詳細的解釋，鄧小平甚至提出要長達100年」。當時還提出「中國特色社會主義」，不過丁學良認為這只是「社會主義初級階段」的另一種解釋。

六四鎮壓 中止「黨政分開」政改

在十三大上時任總書記趙紫陽在政治報告中指出，黨組織不應再凌駕其他部門之上，不再「干預司法」。不過「黨政分開」的政改微光在八九六四後即黯然熄滅。在黨領導一切下經濟一支獨秀，中國經歷鄧小平、江澤民、胡錦濤的「中國特色社會主義」後進入習近平的「新時代」。

2017年十九大後，即習近平新時代中國特色社會主義思想提出不久，中央黨校副校長謝春濤撰文〈深刻把握「中國特色社會主義進入新時代」的重大意義〉，認為中國社會的矛盾已轉化為美好生活需要和不平衡發展之間的矛盾，但「我國仍處於並將長期處於社會主義初級階段的基本國情沒有變」。中國人民大學政治系教授張鳴認為，中國特色社會主義和新時代中國特色社會主義應沒有本質區別，「就是領導人換了」。

明報記者

（中華人民共和國成立70周年專輯 - 六之六政治）