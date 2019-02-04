今明兩年建127條鐵路專用線

總長度1586公里 廣東建4條

鐵路專用線是指由企業或者其他單位管理的與國家鐵路或者其他鐵路線路接軌的岔線。鐵路專用線與專用鐵路，都是企業或者其他單位修建的主要為企業內部運輸服務的，兩者所不同的是，專用鐵路一般都自備動力，自備運輸工具，在內部形成運輸生產的一套系統的運輸組織，而鐵路專用線則僅僅是一條線，其長度一般不超過30公里，其運輸動力使用的是與其相接軌的鐵路動力。

新華社昨報道，根據國家發改委等多部門印發的《關於加快推進鐵路專用線建設的指導意見》，到2020年，一批鐵路專用線開工建設，沿海主要港口、大宗貨物年運量150萬噸以上的大型工礦企業、新建物流園區鐵路專用線接入比例均達到80%，長江幹線主要港口基本引入鐵路專用線。到2025年，沿海主要港口、大宗貨物年運量150萬噸以上的大型工礦企業、新建物流園區鐵路專用線力爭接入比例均達到85%，長江幹線主要港口全部實現鐵路進港。

根據「指導意見」，在127個鐵路專用線中，製造大省江蘇所涉最多，達14條。而廣東則佔4條，其中梅州（大埔）至潮州港專用線長72公里，為127條專線中最長；最短的一條專線也在廣東，為南海一汽大眾鐵路專用線，長度僅900米。