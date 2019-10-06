中美新一輪談判 特朗普：很大機會達協議

路透社報道，當日特朗普在離開白宮前對記者表示，結束美中貿易戰的談判與針對拜登的調查是兩碼事。當被問及如果中國調查拜登，他是否更有可能與其達成協議時，特朗普表示，「我希望與中國達成貿易協議，但只在協議對我們的國家有利的前提下」。

聲稱無關促華查拜登

國務院副總理劉鶴將在下周赴華盛頓，在10日與11日與美國貿易代表萊特希澤和財政部長梅努欽舉行高級別經貿磋商。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）早些時候也表示，在本周一、周二，中美將進行副部級磋商。庫德洛對彭博電視說，在下周的貿易談判中，中國向美國企業開放金融服務市場的議題有望取得進展，美國團隊對此持「開放態度」。

不過，捲入「通烏門」而面臨彈劾的特朗普上周呼籲中國調查民主黨對手拜登，令外界擔憂會再度招致外國干預美國大選。彭博社引述太平洋投資管理公司（PIMCO）公共政策負責人坎特里爾（Libby Cantrill）的博客文章稱，彈劾的幽靈和認為特朗普腹背受敵的看法，將使中國更加不願做出結構性讓步，從而減少了短期內達成實質協議的機會，延長了不確定性，情勢也有升級的風險。

明報記者

（中美角力）