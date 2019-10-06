蘇起：香港受挫 習勢加大對台施壓 首創「九二共識」 料美為台出兵可能小

曾訪京晤習 指導韓國瑜碩士論文

70歲的蘇起在台灣前總統李登輝執政的最後兩年擔任陸委會主委，其間於2000年4月首創「九二共識」一詞，重新包裝1992年兩岸秘談及信函往來後台方提出的「一個中國，各自表述」，該詞後被廣泛使用。習近平1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上，除提出「習五點」，首倡「一國兩制台灣方案」，還將「九二共識」定義為「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

馬英九時期，蘇起曾擔任國安會秘書長，並於2013年6月卸任公職後隨國民黨榮譽主席吳伯雄訪京，與習近平會面。將代表國民黨出戰2020年台灣總統選舉的高雄市長韓國瑜，在台灣政治大學東亞研究所攻讀碩士時，蘇起曾指導韓的論文，現任台北論壇基金會董事長的蘇起早前加入韓國瑜的國政顧問團，負責兩岸與外交議題。

指倘港台選舉失利 習面臨嚴重內部壓力

中央社和《聯合晚報》報道，馬英九基金會昨舉辦「哪來的芒果乾（亡國感諧音）」國安問題研討會，蘇起在演講中指出，下月香港的區議會選舉結果如果明顯對北京不利，加上蔡英文明年若連任成功，北京或會研判民進黨將長期執政。習近平因台、港政策失敗，「一國兩制」受挫，恐將面臨嚴重的內部壓力，屆時台灣勢必會成為發泄之處。

同場的台灣淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山稱，北京在明年大選前會對台採取無差別施壓，包括暫停赴台自由行等，選後則會視結果採取「區隔式」施壓，綠營連任施壓加深，藍營執政施壓趨緩。趙說，中共接下來將着重推動對台民主協商，並研擬「兩制台灣方案」，而受到香港抗爭影響，陸方勢必會重新思考對台推動「一國兩制」的模式。

稱美推演交戰失利 改台現狀成事實

蘇起又說，目前兩岸沒有任何溝通機制可化解緊張，美中也沒有戰略對話進行管理，雖然美中台三方都不希望衝突，但情勢脆弱到任何風吹草動都可能觸發地動山搖。他認為，兩岸關係若再惡化，大陸可能對台灣進行外交或經濟制裁，甚至威脅動武逼美國談判，再由大國決定台灣前途，一如1984年由大國決定香港前途一樣，恐讓「今日香港、明日台灣」成真。

蘇起指出，蔡英文自認兩岸若發生戰爭，美國會來救援，是嚴重誤判。蘇起說，近年美國兵棋推演美中交戰18次、輸18次，美國6月官方報告稱，如對手動武，在戰爭初期會有局部優勢，並很快造成既成事實，即改變台灣現狀，讓美國與盟友難以回應。因此他認為，若大陸對台動武，美方基於自身利益，為台灣出兵的可能性不大。

美國之音報道，華盛頓智庫台美研究中心執行長陳以信上周在美政治網站「國家利益」（The National Interest）撰文，也稱蔡英文過於靠近美國將對台不利，如台被「融入華盛頓的全球議程（global agenda）」，可能進一步激起美中衝突，美須仔細思量是否要進行這場代理戰爭，並評估一旦北京在台灣議題上失去耐心，是否可能導致代理戰爭轉變為一場真正的戰爭。

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