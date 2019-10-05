「一國兩制無市場」 學者倡台另提統一方案

中共「歷史交匯期」 勢進取「往前走」

不過，「兩制台灣方案」一提出，已遭台灣朝野反對，近月香港的示威活動，推高台灣排斥「一國兩制」的聲浪。

趙春山稱，中共對台的戰略目標有持續性，即「和平統一、一國兩制」，但戰術上愈來愈強調靈活性，從最早「寄希望於國民黨當局」，變成「寄希望於台灣當局」、「寄希望於台灣人民」。他形容台灣近4任總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文的兩岸政策分別是「左右搖擺」、「左支右絀」、「左右平衡」、「左思右想」，兩岸關係在馬時期最佳，現時最差，甚至不及陳水扁時期，陳與大陸仍有溝通管道。趙春山曾任馬英九的兩岸政策智囊。

趙春山表示，「兩制台灣方案」實際是要台灣提出方案，但他認為台灣應提出「統一方案」，而非「一國兩制台灣方案」，即不以「一國兩制」為前提，兩岸才能進入民主協商。

曾任民進黨中國事務部主任的遠景基金會執行長賴怡忠亦稱，「一國兩制」在台灣沒有市場，習近平直接把「九二共識」置換為「一中原則、共謀統一」，改變了過去有關「一中」意涵及「各表」的爭論，對台政策也從「反獨促統」轉向「全面促統」，即過去是「不要讓台灣跑更遠」，現在是「全力把台灣拉近」。

蔡英文上台後不承認「九二共識」，被北京指是「未完成的答卷」。趙春山說北京也有一份「未完成的答卷」，即怎麼看中華民國。賴怡忠則稱，兩岸關係好壞全在北京一念之間，不能將對話與「一中」的政治前提扣連，或逼民進黨改變立場或提出新主張。

和平統一非單靠經濟交流

曾參與國民黨總統初選落敗的台灣大學政治學系教授張亞中認為，70年來兩岸在政治上仍處於敵對狀態，「一國兩制」只是統一後的政治安排，兩岸都缺乏走向和平統一、結束敵對狀態的論述。他認為，北京對和平統一的方法似乎是「交流、交流、再交流」，經濟交流是解決政治問題的必要條件，但並非充分條件。

不過，經濟交流對部分台灣人的政治認同已產生作用，福建平潭的年輕台商李振瑄就認為，「一國兩制台灣方案」完全可行，「最經典的例子是澳門回歸，哪有什麼問題？」