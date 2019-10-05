昔炮彈今銀彈 陸改以商促統 平潭折射「兩岸融合」模式

明報記者 劉曉宇

2008年馬英九上台後，兩岸關係回暖。伴隨中共對台政策的轉向，平潭這個交通不便、發展滯緩的小漁村由「海防前線」變為「交流前線」。2009年，大陸以打造「兩岸共同家園」為目標，設立平潭綜合試驗區，打出「一天（投資）一個億」的旗號投資當地建設，試驗區推出減稅、免租、補貼等政策，吸引台人投資定居。

惠台政策吸台資 至今註冊台企逾900

進入平潭，「兩岸一家親」標語隨處可見，填海新區如雨後春筍，樓價較10年前翻了近5倍。2011年，台中直航平潭的「海峽號」首航，被稱為「京台高鐵前期工程」的平潭海峽公路鐵路大橋也在今年9月底合龍。

祖籍平潭的李登瑞1949年去台灣，1987年開放探親後回鄉，1994年在當地成立康德房地產公司，是平潭首家台資企業。如今當地有939家台企註冊。2016年，碩士畢業的李振瑄從美國來到平潭，幫忙打點爺爺留下的家族生意。

兩岸關係的變化和經濟實力的逆轉，也影響着兩地人的生意模式。「七八十年代沒有小三通，兩邊的人就開船到海中間做生意，那時候人們喜歡買台灣生產的布之類的日用品。九十年代，很多大陸人從這邊偷渡到台灣打工。」常和台商打交道的平潭人王金木回憶，「這幾十年，台商到大陸做生意，姿態上有一些變化」。

硬件配套不足 有台商嘆政策「空頭支票」

3年後，李振瑄已習慣微信和支付寶，常用出行App也變成「攜程」、「去哪兒」，但不是所有人都有這麼好的創業條件。相較於發展較早、被稱作「台商大本營」的江蘇崑山，平潭的硬件並不突出。產業基礎薄弱、市場不成熟、物流不便、民工荒問題困擾着初到當地的台商。

政策是一劑猛藥。國台辦去年公布「惠台31條」，試點城市獲准再推出各自的實踐方案。「平潭現在的政策可以說是全國最優」，平潭海峽青年創業協會秘書長洪斌評價，當地政府官員亦多抱持這個說法。有台商坦言，平潭的台企中不乏利用政策優勢在當地註冊「空心企業」的，成功者有賴於對市場的把握，及與政府交往的智慧。

有人乘風而來，有人敗興而歸。兩岸相隔的不止一道海峽，還有歷史留下的斷層。有台灣朋友亦曾問李振瑄：「大陸的廁所是不是沒有門？」他覺得無奈，但亦體會到當地城市規劃和人文素養與台灣還有差距。有撤資台商認為，政策多為難以兌現的「空頭支票」，而在洪斌眼裏，台灣青年缺乏「狼性」，「沒有創業精神」。

台灣陸委會發言人邱垂正在金門大學任副教授時，曾以平潭為例，研究大陸對台的戰略與政策。在他2015年出版的相關著作中，曾指試驗區是「具有高度政治性的戰略意圖」。書中亦引述大陸海協會前副會長劉震濤的觀點，認為平潭更像是「兩岸人民融合的一種嘗試」。根據試驗區管委會統計，目前在總人口40多萬的平潭，創業就業的台灣人僅1012人，與2016年時數據大致持平，再往前推10年，人數不足20。

見台人來又去 台青看好大陸市場潛力

李振瑄見到不少台灣人來了又去，對於他自己，他看好大陸的市場和潛力，想到一線城市的大企業磨練，但父輩的寄託讓他必須留下。而在上海跑了多年貨運的平潭人廖勇也決定回來，當起網約車平台「滴滴出行」司機，做遊客生意，「很多在外面打拼的年輕人都回家了」，廖勇說：「這幾年基建起得很快，哪天統一了，高鐵會通到台灣去。」

（中華人民共和國成立70周年專輯 - 六之五兩岸）