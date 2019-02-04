中美角力：下周貿談前 美對350億華貨徵反傾銷稅

美國之音電台和法新社報道，根據美國廚房櫥櫃聯盟（American Kitchen Cabinet Alliance）3月6日提出的申訴，美國商務部初步裁定，中國出口商在美國的傾銷幅度為4.49%至262.18%，將面臨28.7%至251.6%的反傾銷稅。美國關員將開始向有關企業徵收保證金，倘美國商務部或美國國際貿易委員會（USITC）最終確認無傾銷，將退還保證金。

受影響企業包括遼寧大連美森木業公司、江蘇弘嘉木業公司及山東日照富凱木業公司。美國商務部8月8日認定中國製造商接受政府補貼後，這些櫥櫃和化妝台已面臨額外關稅。

華為與大馬電訊商簽5G合同

另據新華社報道，出席華為與明訊簽字儀式的馬來西亞首相馬哈蒂爾表示，有關合作將推動大馬數碼經濟快速增長，先進技術對大馬進步至關重要，「工業4.0」來臨之際，5G是改變眾多產業的關鍵驅動力，將使馬來西亞保持全球競爭力。馬哈蒂爾曾表示大馬希望盡可能採用華為技術。

5G市佔率 三星暫力壓華為居首

根據合同，明訊將與華為合作在馬來西亞發展5G，華為將提供4G和5G無線設備和服務，並幫助明訊全面建設5G網絡及完善現有網絡。華為還將組建專家團隊，支援明訊一系列有關5G網絡規劃、運營和維護的技術培訓。根據全球市場研究公司Dell'Oro公布，5G設備由去年第4季至今年首季的市場份額，三星電子以市佔率37%居首，力壓華為的28%。

（綜合報道）